غراندي زار الحريري: على المجتمع الدولي إعطاء لبنان ومؤسسات الخدمات المزيد من المساعدات

استقبل رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري بعد ظهر اليوم في “بيت الوسط”، مفوض الامم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي في حضور وزير الدولة لشؤون النازحين معين المرعبي وممثلة مفوضية الامم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان نينت كيلي ومستشار الرئيس الحريري لشؤون النازحين الدكتور نديم المنلا، وجرى خلال اللقاء عرض لأوضاع النازحين وما تقدمه الامم المتحدة من مساعدات في هذا الاطار.

بعد الاجتماع قال غراندي: “التقيت الرئيس الحريري وهنأته على تعيينه رئيسا للوزراء، وأجرينا جولة أفق حول أوضاع اللاجئين في هذه البلاد التي تستضيف أعلى نسبة من النازحين تفوق تلك الموجودة في أي بلد آخر. وأعربت له مرة جديدة عن دعمنا الكامل للدور الذي يضطلع به لبنان من خلال استقباله مئات الآلاف من النازحين السوريين، وانا اتفق مع الرئيس الحريري على اهمية الاستمرار بالتوجه نحو المجتمع الدولي من اجل دفعه الى اعطاء المزيد من المساعدات للبنان وللمؤسسات اللبنانية التي توفر الخدمات، مثل الصحة والتعليم والاقتصاد اللبناني، بحيث يتمكن اللاجئون واللبنانيون على حد سواء من الاستفادة من فرص أكثر”.

أضاف: “كان هناك اتفاق على ان المؤتمر المقبل في بروكسيل، والذي دعا اليه الاتحاد الاوروبي وتشارك فيه اطراف عدة، سيشكل فرصة جيدة، وسيعيد تأكيد أهمية توفير الدعم لكل الدول المضيفة للاجئين وبشكل خاص لبنان. كما تطرقنا الى الوضع في سوريا، وقد عدت من هناك منذ بضعة أيام ووجدت ان مدن حمص وحلب الشمالية مدمرة جدا، واعتقد انه عندما يتم التوصل في المسار السياسي الى بعض النهايات الايجابية، سيكون من المهم الاستثمار هناك لاعادة اعمار البلاد. وفي انتظار ان يحدث ذلك، اي التقدم على المسار السياسي واعادة الاعمار والاستقرار الامني، سنواصل دعمنا للاجئين، واذا اراد احد منهم العودة فبالتأكيد سيلقى دعمنا ودعم الحكومة السورية التي أعلنت ترحيبها بعودتهم، واعتقد ان ذلك سيحصل تدريجا لان الاوضاع في سوريا الآن لا تزال هشة جدا، ويجب ان نفهم ذلك جيدا”.

وختم: “سنستمر في العمل مع الحكومة كما نفعل الآن، ونحن سعداء بأن رئيس الوزراء قد استحدث وزارة تعنى بشؤون اللاجئين يتولاها حاليا السيد معين المرعبي، وهو مسؤول عن هذا الملف، وسنعمل معه بشكل وثيق ومع سائر اعضاء الحكومة للتعاون حول هذا الملف المهم. واود ان اجدد التعبير عن تقديري العميق لهذا البلد، الذي أبدى بشكل منفرد، كرما بموارده ومساحاته وطاقاته لاستقبال ملايين اللاجئين على مدى سنوات، في الوقت الذي كان يتعرض فيه اللاجئون لضغط كبير في مختلف انحاء العالم”.

شكر على تعزية

وكان الحريري قد استقبل وفدا من عائلة النائب الراحل بدر ونوس شكره على تعزيته بوفاته.