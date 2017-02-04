اهالي الخضر يعيدون فتح طريق بلدتهم

أفادت “الوكالة الوطنية للإعلام” بأنّه تمّ فتح الطريق الدولية في بعلبك عند مدخل بلدة الخضر والأحياء المجاورة للطريق الدولية بعد إقفال دام 45 دقيقة، احتجاجاً على نقل حاجز الجيش إلى مداخل البلدات. وأوضحوا أنّ هذا النقل أدّى إلى تعذر دخول المواطنين الى بلداتهم.