بري في المستشفى لإجراء فحوصات روتينية

أصدر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب نبيه بري، ما يلي: “أجرى دولة رئيس مجلس النواب اليوم، فحوصات طبية روتينية، وهو يتابع نشاطه كالمعتاد”.

وكانت قناة “LBCI” ذكرت أن بري زار احدى مستشفيات بيروت حيث يخضع لفحوص طبية روتينية يُجريها كل عام.