حرب: فكرة الاستفتاء التفاف على الانتخابات

رأى النائب بطرس حرب أن “لا شيء يمنع مجلس النواب من القيام بإقرار مشروع الاستفتاء على قانون الإنتخابات الذي اقترحه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون”، موضحا أن “هذا الامر يحتاج الى تعديل دستوري يحتم التوافق”.

وسأل في حديث عبر “صوت لبنان 93,3” اليوم: “إذا لم نتمكن من الاتفاق على صيغة قانون انتخاب فهل سنتمكن من التوافق على إجراء استفتاء؟ ان فكرة الاستفتاء تشكل التفافا على الانتخابات”.

واستبعد “إمكان التوصل الى قانون انتخاب جديد مقبول من كل الأطراف قبل انقضاء المهل الدستورية”، محذرا من “الذهاب نحو أزمة عميقة ممكن أن تؤدي الى هدم النظام السياسي بأكمله في حال عدم التوصل الى صيغة جامعة”.

وشدد على أن “الجهود المبذولة اليوم تتعثر لأن لا أحد من الفرقاء توصل الى ما أسماه بالوصفة السحرية التي يمكن أن ترضي كل الأطراف”، مشيرا الى أن “المواقف التصعيدية للنائب وليد جنبلاط ليست مناورة سياسية إنما مواقف ثابتة وجازمة لأن الاشتراكي يعتبر أن النسبية تهدد كيانه”.

من جهة أخرى، أعلن “تأييد قانون الدائرة الفردية، فهو يؤمن صحة التمثيل”، وقال: “وفي حال عدم التوصل الى قانون جديد وعدم توقيع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة يصبح مجلس النواب أمام خيارين، إما قانون جديد يجرى التفاهم عليه خارج إطار الحكومة أو تمديد ولاية المجلس من باب حماية المؤسسة حتى تتوصل الحكومة الى تصور مقبول”.