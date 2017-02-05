عقوبات اميركية ضد ايران..ما الجديد ضد “حزب الله”؟

ضمت قائمة العقوبات الأميركية التي أصدرتها وزارة الخزانة الأميركية ضد كيانات وأفراد مرتبطين ببرنامج إيران الصاروخي الباليستي، اسمين لبنانيين، هما يحيى الحاج ومحمد فرحات، إضافة إلى 4 شركات تعمل في قطاعات الهندسة والمقاولات والخدمات البيئية وتجارة الأدوية المتعلقة بأنظمة الرعاية الصحية، وفق ما ذكرت صحيفة “الشرق الأوسط”.

وأبرز الشركات المشمولة بالعقوبات، هي شركة “ميراج” للخدمات البيئية المخصصة لجمع النفايات وتنفيذ مهام التنظيفات للقطاع الطبي مثل المستشفيات، وتعمل في هذا القطاع منذ 12 عامًا.

اللافت هو أن هذه الشركة التي تتخذ من جنوب لبنان عنوانًا لها في منطقة مصيطح (قضاء الزهراني)، يتولى إدارتها العامة محمد فرحات، وهو أحد اللبنانيين الاثنين اللذين شملتهما العقوبات. ويتولى أيضًا منصب المدير العام لشركة “ريم” المخصصة لتوزيع وتسويق الأدوية المتعلقة بأنظمة الرعاية الصحية، التي تأسست في عام 2011. كما يدير شركة “ميديكال ليبانون”، علمًا بأنه كان في وقت سابق يتولى إدارة شركة “ميراج للهندسة والتجارة” المشمولة أيضًا ضمن قائمة العقوبات، وشركة “الأمير” المختصة بالتعهدات.

إضافة إلى ذلك، شملت العقوبات شركة “ماهر للتجارة والمقاولات” التي ورد في القائمة الأميركية عنوانان لها؛ الأول في منطقة فردان في بيروت، والثاني في منطقة حارة حريك قرب جامع الحسنين.

وأضافت قائمة العقوبات الأميركية أيضًا، اسم يحيى الحاج من مواليد عرمتى في جنوب لبنان، ولم تحدد قطاع عمله.

وفيما يلي قائمة العقوبات الأميركية كاملة، كما نشرت على موقع وزارة الخزانة مساء الجمعة:

1 – یحیي الحاج، مواليد 1959 لبنان.

2 – عبد الله أصغر زادة، مواليد 1968 إيران.

3 – تني داریان، مواليد 1979 طهران، إيران.

4 – حسن دهقان إبراهیمي، مواليد 1961 دزفول، إيران.

5 – محمد عبد الأمیر فرحات، مواليد 1969 لبناني من مواليد الكويت.

6 – محمد مقام، مواليد 1970 إیران.

7 – کامبیز رستمیان، مواليد 1960 إيران مقيم في الكويت.

8 – علي شریفي، مواليد 1966، إيران.

9 – کین شيانخوا، مواليد 1979 الصين.

10 – ریتشاد یو، مواليد 1974.

11 – مصطفی زاهدي، مواليد 1978.

12 – قدرت زركري، مواليد 1944.

13 – کارول جو، مواليد 1982.

14 – الشركة التجارية المحدودة للشحن في مدينة تشينغ دائو في ولاية شاندونغ، الصين.

15 – شركة النجم الشرقي للهواتف الجوالة، طهران.

16 – شرکة أروین دانش آریان، طهران.

17 – شركة ماهر التجارية والبناء، لبنان.

18 – شركة ميراج التجارية والهندسية، لبنان.

19 – شرکة ميراج لإدارة إعادة التدوير والخدمات البيئية، لبنان.

20 – شرکة «إم كي إس» الدولية، طهران.

21 – شركة نينغبو القرن الجديد للاستيراد والتصدير، مدينة جیانغباي في محافظة تشجيانغ شرقي الصين.

22 – شركة الأفق الأخضر البحري، طهران.

23 – شرکة ريم للأدوية، لبنان.

24 – شرکة رویال بيرل.

25 – شرکة زیست تجهیز بویش، طهران.

(الشرق الأوسط)