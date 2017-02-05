عون اتصل ببري مطمئنا

أجرى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، اتصالا هاتفيا بعد ظهر اليوم، برئيس مجلس النواب نبيه بري، واطمأن إلى صحته بعد الجراحة الناجحة التي أجريت له اليوم. وتمنى له الشفاء العاجل ودوام الصحة والعافية.