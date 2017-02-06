المواجهة الحتمية وسباق الأسبوعين

من الثابت أن السجال الدائر حول قانون الانتخاب تجاوز اللجنة الرباعية، التي قيل انها تنتظر عودة الوزير الملهم جبران باسيل لاستئناف نقاشاتها حول الصيغة المثلى لقانون يوفّر صحة التمثيل، ولا يستثني أحداً، ويكون ميثاقياً وليس على قياس جهة أو طرف كائناً من كان..

وإذا عادت اللجنة إلى الاجتماع أم لم تعد، فالوضع سيان: جهتان تواجهان الصيغ، بما يشبه «حرباً باردة» ولن تكون ساخنة، وإن بدا اشتباك عين دارة بين مجموعتين درزيتين السبت الماضي، على خلفية الاسمنت والكسارات لكثيرين ان صلة له من نوع ما مع الاشتباك الدائر حول قانون الانتخاب:

1- الجبهة المعارضة، هي جبهة الحزب التقدمي الاشتراكي محاطاً بالنائب سليمان فرنجية، وبحزب الكتائب، بدرجة إحاطة أقل، وبكلام ينقله الزوار عن ان الرئيس نبيه برّي، بصفتيه رئيس حركة «أمل» والمجلس النيابي لن يسير بقانون لا يحظى بالتوافق العام.

ويشعر النائب وليد جنبلاط الذي بقي رئيساً للحزب الاشتراكي، لولاية جديدة، بعد أربعة عقود، نظراً لطبيعة المرحلة المقبلة، والمواجهة المتوقعة على الجبهة الانتخابية، بأنه مستهدف، على المستوى الشخصي والجمعي (طائفة الموحدين الدروز)، لذا مرّت المواجهة حزبياً وسياسياً، ومذهبياً، مستفيداً من الحذر السياسي، الذي يكتنف مشروع الرئيس عون، ومن ورائه المحور الذي أوصله إلى الرئاسة الأولى..

وهذا الاختبار هو الأوّل من نوعه بعد الطائف، وبمعزل عن الأحزاب التي لطالما استند إليها الحزب الاشتراكي أيام مؤسسه كمال جنبلاط، وعلى الاخصّ الأحزاب اليسارية منها، حيث سيتركه وحيداً، يتدبّر احواله، وينظم الحزب الشيوعي، بالتزامن مع مؤتمر الاشتراكي في فنيسيا اليوم، تظاهرة لدعم خيار النسبية الكاملة، في واحدة من التحركات التي من الممكن ان تحمل الحزب، لأول مرّة، بعد قرابة قرن من تأسيسه إلى المجلس النيابي.

2- الجهة المقابلة، أو الموالية، يقف على رأسها رئيس الجمهورية عون، الذي لا يترك مناسبة، منذ وصوله إلى قصر بعبدا قبل ما يزيد عن 90 يوماً من أصل 2190 يوماً (بدون الأيام الكبيسية) إلاّ ويتحدث فيها عن قانون الانتخاب الجديد، بالمواصفات التي سبق التيار الوطني الحر الذي اسسه قبل ما يزيد عن ربع قرن، والذي يستعيد عبره، النواب المسيحيين، الذين يتوزعون على كتل كبرى غير مسيحية في المجلس المعاد تشكيله منذ العام 1992، أي في زمن الوجود السوري (الذي كان يسميه التيار العوني احتلالاً مع أحزاب مسيحية أخرى كالقوات اللبنانية مثلاً) إلى مرحلة ما بعد الانسحاب السوري غداة اغتيال الرئيس رفيق الحريري..

لا يمكن للنائب جنبلاط إلاّ ان يفهم من كلام رئيس الجمهورية أن ثمة من «يلغي الأقليات في طائفة، ويشلح طوائف أخرى نوابها» من أنه هو أحد المقصودين بهذا الكلام، وإن كان ليس وحده، فمعه تيّار المستقبل، وربما الرئيس برّي (الذي لم يبق لديه سوى نائب واحد هو الطبيب الكاثوليكي ميشال موسى).

على انه، وعلى سبيل الاستدراك، فإن تيّار المستقبل، الذي غادر رئيسه إلى رئاسة مجلس الوزراء، بموجب التسوية التي اوصلت عون إلى بعبدا، لم يصبح طرفاً مباشراً في الاشتباك، وإن كان يعلن تكراراً على لسان كتلته النيابية، أنه يؤيد المشروع المختلط، والنسبية الكاملة، لا يمكن أن تكون مناسبة، لأوضاع لبنان الحالية، في ظل غلبة السلاح وهيمنة ما تعتبره الكتلة «ميليشيا حزب الله».

وفي المعلومات أن التيار، وإن كان ينأى بنفسه عن الاشتباك الدائر، فإنه، لا محالة، سيكون طرفاً في هذا الاشتباك، إذا لم يتم التوصّل إلى صيغة تلتقي عندها كل الأطراف، وينجز القانون في أسبوعين أو أقل، وفقاً للوزير القيادي في التيار بيار رفول..

في «معركة الاقوياء» في طوائفهم، يقف حزب الله على الطرف الآخر من متراس بعبدا، هو الآن، وليس غداً، وليس قبلاً، يريد النسبية كاملة، بلبنان دائرة واحدة، أو دوائر أقل من واحدة، لكنها بالطبع ليست أقضية، فالصيغة النسبية على خلاف ما يرى المستقبل هي المناسبة، انطلاقاً من الطائف والظروف الحالية أكثر من سواها للبنان..

في معركة الاقوياء في طوائفهم، تفرز المواقف، ويستذكر «قادة الطوائف» الميامين أن الوقت، ليس وقت مجاملات، فالعودة إلى الطائف، تبدو وكأنها هي الملاذ الأخير..

ولكن، وبالعودة إلى الطائف، يكبر الانقسام، وتبدو التفسيرات آخذة بالتباعد، بعد التنظيرات القائمة على قدم وساق من أن رئيس الجمهورية هو على رأس مؤسسة رئاسة الجمهورية، التي يتعيّن عليها أن تقوم اليوم، بما لم تقم به رئاسات جمهورية في العقود الغابرة..

هنا، ينبري الرئيس حسين الحسيني، الذي في حوزته وحده أسرار الطائف وخفاياه وخلفياته الى ملاقاة الرئيس عون عند منتصف الطريق، فيجيز اجراء الاستفتاء الشعبي..

يعني الاستفتاء الشعبي الذي يحضّر له الرئيس عون تجاوز المجلس الحالي، وتبديل قواعد اللعبة الدستورية، وتحويل لبنان تدريجياً إلى نظام رئاسي، يشبه التحولات الجارية في بعض العواصم مثل تركيا..

وهذا التحدي الكبير، من الصعب أن تستجيب له الطبقة السياسية، وهنا تتأرجح الحسابات بين احتمالات، مُرّة، يتعيّن الانتباه جيداً إلى مآلاتها، في ضوء تحولات المنطقة الجديدة ونعمة الاستقرار اللبناني، التي من الجائر ألاّ تدوم طويلاً!