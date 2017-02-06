بعد خروجهما من المدرسة بلحظات.. هذا ما حصل

وقع حادث صدم في ابي سمراء أدى الى اصابة طالبتين برضوض اثناء خروجهما من “مدرسة التربية الحديثة”.

وبحسب الوكالة الوطنية للاعلام، عمل جهاز الطوارىء والإغاثة في “الجمعية الطبية الإسلامية” على إسعافهما ونقلهما إلى مستشفى “دار الشفاء” للمعالجة.