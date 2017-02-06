دعوى ضد ماري بطرس بتهمة الاتصال بالعدو وتحقير الشعائر الدينية

قدّم المحامي غسّان فواز دعوى امام النيابة العامة التمييزية في بيروت، بوجه اللبنانية ماري بطرس وكل من يظهره التحقيق فاعلاً أو متدخلاً أو شريكاً، بموضوع الذم والقدح وتحقير الشعائر الدينية وإثارة النعرات الطائفية وبالاتصال بالعدو بواسطة الـFACEBOOK.

وفيما يلي نص الدعوة