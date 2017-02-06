قاطيشا: الراي العام المسيحي يشعر بالغبن

كد مستشار رئيس حزب “القوات اللبنانية” العميد المتقاعد وهبي قاطيشا أن البحث في قانون الإنتخاب لم يتوقّف، حيث يتم استعراض الإقتراحات ضمن اللجنة الرباعية، ولكن بشكل سريع، معتبراً أن هناك أزمة على مستويين، حيث أن الرأي العام المسيحي يشعر أنه مغبون، في حين يأتي الردّ بأن واقعه ليس كذلك، انطلاقاً من الجغرافيا اللبنانية.

وفي حديث الى وكالة “أخبار اليوم”، نفى قاطيشا أن يكون الإقتراح الذي قدّمه الوزير جبران باسيل “مسيحي صرف”، بل إنه يأخذ في الإعتبار حقوق الأقليات أكانت مسيحية أو غير مسيحية في بعض المناطق.

وأشار الى أنه وفقاً لقانون الستين، على سبيل المثال، لا رأي للمسيحيين في عكار في إنتخاب النواب، من هنا يشعر الرأي العام المسيحي في عكار وفي غيرها من المناطق بالغبن.

وشدّد على أننا لا نريد الفصل بين الطوائف، بل الأخذ بالإعتبار شعور هذه الفئة، مذكراً أنه في إنتخابات العام 2009 حاول الدكتور سمير جعجع المستحيل لإدخال نائب الى عكار فلم ينجح.

وسئل: هل بات النظام “المختلط” هو القاعدة التي ينطلق البحث منها، أجاب: كل ما له علاقة بقانون الإنتخاب يتغيّر بشكل يومي، حيث كل يوم نسمع بصيغة جديدة.

وذكّر بأنه “منذ ثماني سنوات نطالب بضرورة إقرار قانون جديد للإنتخابات، بدون أن نجد آذاناً صاغية”.

وأشار الى أن حدّة التجاذب السياسي قد خفّت اليوم، لذا يجب ان يتم التفاهم على قانون يؤدي الى إنتاج سلطة ترضي غالبية الناس.