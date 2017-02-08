الامطار والثلوج قادمة…هل هناك عواصف قطبية باردة!؟

بعد الرياح الناشطة والغبار في لبنان، توقعت مصلحة الابحاث العلمية الزراعية، أن ترتفع درجات الحرارة اليوم الاربعاء حيث تصبح أعلى من معدلها وتتخطى 20 درجة ساحلاً وبقاعاً، ليعود ويلحظ الطقس غدا الخميس انخفاضًا تدريجيًا بدرجات الحرارة بدءًا من الخميس ولغاية منتصف الاسبوع المقبل، وسيشهد لبنان أمطارًا متفرقة خفيفة يوم غد الخميس والسبت.

كذلك، سيشهد لبنان تساقط أمطار شاملة أيام الاحد في 12 شباط، الاثنين 13، الثلاثاء 14، والاربعاء 15، مع ثلوج تبدأ على ارتفاع 1500 متر

يوم الاحد وتمتد تدريجياً لتصل الى 1000 متر.

وأكدت المصلحة أن لا عواصف ثلجية قطبية شديدة البرودة كما يشاع.

وفي تفاصيل طقس الايام المقبلة:

*الاربعاء 8 شباط: طقس مستقر مع ارتفاع بدرجات الحرارة التي تتجاوز معدلها العام مع احتمال لتواجد غبار في الاجواء – تهب رياح شرقية قوية.

*الخميس 9 شباط: طقس متقلب مع انخفاض درجات الحرارة – احتمال لتواجد غبار في الاجواء مع احتمال لهطول امطار متفرقة.

*الجمعة 10 شباط: طقس مستقر مع انخفاض درجات الحرارة.

*السبت 11 شباط: طقس غير مستقر مع انخفاض درجات الحرارة وهطول امطار متفرقة وثلوج خفيفة على 1500 متر.

*الأحد 12 شباط: طقس غير مستقر مع انخفاض درجات الحرارة وهطول امطار متفرقة وثلوج على 1300 متر.

*الاثنين 13 شباط: طقس غير مستقر مع انخفاض درجات الحرارة وهطول امطار متفرقة وثلوج على 1100 متر.

*الثلاثاء 14 شباط: طقس غير مستقر مع انخفاض درجات الحرارة وهطول امطار متفرقة وثلوج على 1000 متر والبقاع.

*الأربعاء 15 شباط: طقس متقلب مع استقرار درجات الحرارة وامطار وثلوج خفيفة متفرقة.

*الخميس 16 شباط: طقس مستقر مع ارتفاع واضح على درجات الحرارة.