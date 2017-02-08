المشنوق موضحاً: لست في مواجهة مع عون وكلامي للحفاظ على موقع رئاسة الجمهورية

أكّد وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق حرصه على «الحفاظ» على مقام رئاسة الجمهورية، ولأن تبقى فوق كل الصراعات لأنها الضمانة الأخيرة للاستقرار الذي نعيشه، مشيراً إلى انه من الخطأ وضعه في موقع المواجهة مع الرئيس ميشال عون.

وتمنى الوزير المشنوق في مقابلة مع محطة O.T.V الناطقة بلسان «التيار الوطني الحر» أن يقرأ كلامه لتلفزيون «العربي» والذي دعا فيه الرئيس عون إلى مراجعة مواقفه بشأن قانون الانتخاب، بدقة، مشيراً إلى أن كلامه جاء من باب الحرص على مقام رئاسة الجمهورية والرئيس عون شخصياً، ولا يجب ترجمة الكلام وكأننا في موقع المواجهة، لافتاً الى ان الرئيس عون هو جزء من توافق وليس جزءاً من خلاف بين اللبنانيين، وأي حوار اذا تطور حول موضوع الانتخابات قد يأخذ منحى سلبياً، فأنا لا اريد للرئيس ان تصيبه أي من شظايا هذا الحوار.

ونفى المشنوق أن يكون يقصد بعبارة «العقل الإلغائي» الثنائي المسيحي، لكنه أشار إلى انه يقصد قوى سياسية أخرى رفض تسميتها.

وعن دعوة الهيئات الناخبة قال: «نحن في وزارة الداخلية مكلفون بتطبيق القانون، وأنا لا اتدخل في أي خلاف سياسي ولا في أي خيار سياسي، تطبيق القانون يقول أن دعوة الهيئات الناخبة يجب أن تصدر قبل 90 يوماً من موعد الانتخابات».

وكان الوزير المشنوق أبلغ وفداً دبلوماسياً اوروبياً أن «لا خيار الا بإجراء الانتخابات النيابية التي بها يكتمل المسار الدستوري وتتعزز بها الديمقراطية في لبنان»، كاشفا ان «رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء قالا للوزراء امس ان القانون الانتخابي الجديد سيبصر النور قبل نهاية شباط».

وضم الوفد الأوروبي سفراء وممثلي 19 دولة اوروبية برئاسة سفيرة الاتحاد الاوروبي في لبنان كريستينا لاسن.

وفي نهاية اللقاء، وزعت رئيسة بعثة الاتحاد الاوروبي بيانا جاء فيه: «ان اجراء الانتخابات النيابية في موعدها هو خطوة جديدة نحو تعزيز العمل في المؤسسات الديمقراطية في لبنان، وأن لبنان بإمكانه اجراء انتخابات سلمية وديمقراطية ضمن الاطر الشرعية المعتمدة، ونحن نفهم ان التوافق على قانون انتخابات جديد يمكن ان يؤدي الى تأجيل تقني للانتخابات، ونتطلع ان يكون هذا التأجيل تقنيا وقصير الامد».

وشدد الوزير المشنوق على ان «هناك مساراً من الانتظام الدستوري بدأ في البلاد وهو لا يمكن ان يكتمل الا بعد انتخاب مجلس نواب جديد بحيث تصبح المؤسسات الدستورية كاملة وجاهزة لمعالجة التحديات التي تواجه لبنان».

وعن امكانية حصول تمديد تقني للانتخابات، قال المشنوق: «ذلك مرتبط بمضمون القانون الجديد والتغييرات التي سيحدثها على صعيد آلية الانتخاب».

ورداً على سؤال عن التخوف من فراغ قال: «حسب القانون فإن ولاية المجلس النيابي تنتهي في 20 حزيران على ان آخر مهلة لاجراء الانتخابات هي الاحد 18 حزيران، والمهلة الاخيرة لدعوة الهيئات الناخبة تكون في 18 آذار. ومن هنا لا داعي للكلام عن فراغ مؤسساتي».

وطمأن المشنوق الى ان «الوضع الامني تحت السيطرة ولا مخاوف امنية على اجراء الانتخابات، وقد أثبتت الاجهزة الامنية قدرتها خلال تجربة الانتخابات البلدية والاختيارية الاخيرة». وإضافة الى موضوع الانتخابات، فقد أثار الوفد الاوروبي موضوع النازحين السوريين في لبنان وجرى التطرق الى تحضيرات مؤتمر بروكسل في اول اسبوع في شهر نيسان المقبل.