بهية الحريري استقبلت السفيرة الأميركية

استقبلت النائب بهية الحريري، في مكتبها في بيروت، سفيرة الولايات المتحدة الأميركية في لبنان إليزابيث ريتشارد في زيارة بروتوكولية. وجرى خلال اللقاء عرض للأوضاع العامة في لبنان ولقضايا ذات اهتمام مشترك ولا سيما في مجالات التنمية البشرية وما تقوم به مؤسسة الحريري على هذا الصعيد وسبل التعاون.