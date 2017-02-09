كنعان وباسيل الى بشري على متن طوافة

وصل وزير الخارجية جبران باسيل وأمين سر تكتل التغيير والاصلاح” النائب ابراهيم كنعان إلى بشري اليوم، على متن طوافة عسكرية استقلّاها من وزارة الدفاع، لتقديم واجب العزاء بوفاة والدة رئيس حزب القوات سمير جعجع في كنيسة مار سابا، ومن ثم عادا في بالسيارة.

ويعود سبب انتقال الوزير باسيل والنائب كنعان بالطوافة الى كنيسة مار سابا، الى كونهما كانا يشاركان في قداس عيد مار مارون، في كنيسة مار مارون في الجميزة وعليهما الوصول الى بشري لتقديم واجب العزاء في الوقت المحدّد خصوصاً ان الوزير باسيل يشارك في صلاة الجنازة ممثلاً رئيس الجمهورية العماد ميشال عون.

المصدر: وكالات