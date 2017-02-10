المشنوق طلب من محافظ الشمال التحقق من وضع مصنع بزيزا

صدر عن المكتب الاعلامي لوزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق، البيان الاتي:

“عطفا على ما يتم تداوله في بعض الوسائل الاعلامية حول مصنع سحب الزيت وتكريره في بلدة بزيزا في قضاء الكورة،

ارسل وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق كتابا الى محافظ لبنان الشمالي بتاريخ 8 شباط 2017، طلب منه “التأكد من صحة المعلومات المتداولة في وسائل الاعلام (عن انشاء مصنع غير مطابق للشروط الصحية والبيئية بحكم تكوينه وطبيعة انتاجه) وفي حال ثبوتها،

الايعاز لمن يلزم لابلاغ اصحاب العلاقة بوجوب وقف كافة الاعمال في المعمل، وسحب التصريح والتشدد في المراقبةوالافادة عن الاجراءات المتخذة في هذا الخصوص”.

الوكالة الوطنية