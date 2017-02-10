حمود يرد على إتهام الحريري بالتخلي عن صلاحياته: تفويض شقير بمهام ادارية وليس دستورية

رد الناطق باسم مكتب الرئيس سعد الحريري المستشار الإعلامي هاني حمود، امس ، من بيت الوسط، على «الحملة التي يروجها البعض عن تخل مزعوم لرئيس مجلس الوزراء سعد الحريري عن بعض صلاحياته للمدير العام لرئاسة الجمهورية، لأنه وقع قرارا بتاريخ 4 كانون الثاني 2017 يفوضه من خلاله بعض المهام، وليس الصلاحيات المنوطة برئيس مجلس الوزراء، والتي هي في الحقيقة مهام ادارية، ووضعها في خانة «الحملات الطائفية بلبوس سياسي».

وقال: «يجب أن ننبه القائمين على هذه الحملة أنهم بالفعل يوجهون هذه الحملة إلى كل رؤساء الحكومات من دون استثناء، وهي حملة على الرئيس الشهيد رفيق الحريري الذي وقع بتاريخ 29-12-2003 قرارا رقمه 1062003 باعطاء تفويض دائم إلى المدير العام لرئاسة الجمهورية العميد سالم ابو ضاهر ببعض المهام المنوطة برئيس مجلس الوزراء وبتوقيع بعض المعاملات. وعلى الرئيس المرحوم عمر كرامي، الذي وقع بتاريخ 5 كانون الثاني 2005 قرارا رقمه 32005، بإعطاء تفويض الى المدير العام لرئاسة الجمهورية العميد سالم ابو ضاهر، وتطال أيضا الرئيس نجيب ميقاتي الذي وقع مرتين، الاولى بتاريخ 1-8-2011 اعطاء تفويض دائم الى المدير العام لرئاسة الجمهورية السيد انطوان شقير، والثانية بتاريخ 23 -11 -2012 بإعطاء تفويض دائم الى المدير العام لرئاسة الجمهورية السيد انطوان شقير، كما هي حملة على الرئيس فؤاد السنيورة، الذي وقع بتاريخ 12-12-2008 قرارا رقمه 1002008 بإعطاء تفويض دائم الى المدير العام لرئاسة الجمهورية السيد ناجي ابي عاصي ببعض المهام ، وهذه حملة ايضا على الرئيس تمام سلام الذي وقع في 21 آذار 2014 قرارا رقمه 612014 بإعطاء تفويض دائم الى المدير العام لرئاسة الجمهورية السيد انطوان شقير، ببعض المهام المنوطة برئيس مجلس الوزراء وبتوقيع بعض المعاملات».

أضاف: «وقبل أن تكون حملة على الرئيس سعد الحريري الذي وقع مرتين قرارا مشابها، المرة الاولى في حكومته الاولى في 21-4-2011 بإعطاء تفويض دائم للمدير العام لرئاسة الجمهورية بالانابة المدير العام رئيس فرع الموازنة والشؤون المالية والاقتصادية والاجتماعية والتربوية السيد ايلي عساف، ببعض المهام المنوطة برئيس مجلس الوزراء وبتوقيع بعض المعاملات، وأخيرا القرار الذي يستعمل في الحملة التي تزعم بانه يتخلى عن صلاحياته ورقمه 32017 تاريخ 4 كانون الثاني 2017 اعطاء تفويض دائم الى المدير العام لرئاسة الجمهورية السيد انطوان شقير، ببعض المهام المنوطة برئيس مجلس الوزراء وبتوقيع بعض المعاملات».

وأردف: «الصلاحيات الدستورية لا يمكن ان يتخلى عنها احد لصالح احد لانها منصوص عليها في الدستور من خلال المادة 64 منه، ومن يقفون وراء هذه الحملات، اذا كانوا لا يعرفون الفرق بين الصلاحيات الادارية والصلاحيات الدستورية، فتلك مصيبة ، اما اذا كانوا يعرفون، ولكنهم مصرون على الكذب والافتراء، فالمصيبة اعظم، والحكم طبعا متروك للبنانيين، والنصيحة لهؤلاء الاشخاص انكم اذا كنتم تريدون تحريك حملات طائفية بلبوس سياسي وتضعون انفسكم بموقع من يكذب على العالم في السياسة، ابدأوا بقراءة الدستور فترتاحوا وتريحوا».:

وردا على سؤال قال:الهدف واضح، وهو اتهام رئيس مجلس الوزراء «السني» بالتخلي عن صلاحيات لا يفهمون انها ادارية، ويحاولون القول انها دستورية، لصالح رئاسة الجمهورية، رافضاً الحديث عن صراع داخل الطائفة السنية.