شهيب: نفتح اليد لحوار جدي لا يلغي احد بعكس ما حصل في الاتفاق الرباعي

لفت النائب اكرم شهيب الى ان الكل يتحدث عن “اتفاق الطائف” انما لا خطوة لتنفيذه ولالغاء الطائفية السياسية والوظيفية، ولم يتحقق شيء منها.

وفي حديث تلفزيوني، أكد “اننا نفتح اليد الى حوار جدي لا يلغي احد وليس كما حصل في الاتفاق الرباعي”، داعيا الى الاتفاق على على قانون لاجراء الانتخابات في موعدها من دون التمديد كما السابق.

وأشار الى ان “الآراء التي طرحت نحترمها والكل يتحدث عن النسبية كأنها موضة الا ان كل احد يفسرها بطريقة، وهي موضوع دقيق وواسع، وحتى القضاة والنواب والمرشحين بحاجة الى دورة لفهمها فكيف على الناخب؟”.