عون: لحل سياسي للأزمة السوريةوالدول العربية شقيقة

أكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ان “الدول العربية هي دول شقيقة”، موضحاً أن “اللبنانيين يتعاونون ضمن الميثاق اللبناني فيما بينهم، وحياتنا الوطنية الداخلية تقوم على مواثيق ثابتة”.

وشدد، في حديث لـCBC، على أن “لبنان ليس بحاجة لتأكيد عروبته”، مشيراً إلى أن “شوائب العلاقة مع السعودية ازيلت”.

وقال الرئيس عون: “لم يصل للبنان أي مساعدات في ملف اللاجئين؛ والمساعدات التي تأتي تذهب مباشرةً للاجئين، وليس للبنان كدولة”.

ولفت إلى أن “الأزمة السورية لن تنتهي من دون حل سياسي؛ والمطلوب العمل على حل الأزمات في سوريا وليبيا وكل الدول التي تعاني من الحروب”.

وأكد الرئيس عون أن “سلاح حزب الله لا يتناقض ومشروع الدولة، وهو جزء اساسي من الدفاع عن لبنان”.

وأضاف: “من يعرقل صياغة قانون انتخاب جديد هو من يقود البلد الى الفراغ، لكن في النهاية سنصل الى قانون جديد يطبق في الانتخابات المقبلة”.