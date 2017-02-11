مجدلاني: لا نقاش داخل تيار المستقبل حول موضوع النسبية الكاملة

أوضح عضو كتلة “المستقبل” النائب عاطف مجدلاني في حديث تلفزيوني أن “من يتابع الوسائل الاعلامية يلاحظ ان هناك تحضير للرأي العام بانه لا يوجد التزام بالمهل القانونية لاجراء الانتخابات النيابية”، مشيرا إلى وجود اختلاف بوجهات النظر بين القوى السياسية الاسساية، وقال: “هناك من يريد الاصرار على فرض شروطه ورأيه والصيغة التي يريدها بقانون الانتخاب”.

وشدد على انه “لسنا ضد النسبية الجزئية لكن لا شك ان المستقبل لا يمكن ان يرضى بالنسبية الكاملة لأن النسبية الكاملة في ظل السلاح تعطي صورة غير متجانسة لما يريده الشعب اللبناني”. وقال: “لا أعتقد ان اليوم هناك نقاش حول موضوع النسبية الكاملة داخل تيار المستقبل لأنه يرفضها في ظل وجود السلاح”.

ولفت إلى ان “رئيس الحكومة سعد الحريري متفائل وهو يقوم بكل المساعي للوصول إلى صيغة لقانون إنتخابي ترضي الجميع وان يكون المواطن اللبناني بوضع يختار فيه النائب الذي يريد لا العكس”..