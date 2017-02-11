وزيرة الصحة الفرنسية في المختارة

التقى رئيس “اللقاء الديمقراطي” النائب وليد جنبلاط، في قصر المختارة، وزيرة الصحة الفرنسية ماري سول توران والقائم بأعمال السفارة الفرنسية ارنو باشا، في حضور عقيلة جنبلاط نورا والشيخ وجدي أبو حمزة، وتخلل اللقاء بحث بأخر التطورات والمستجدات السياسية على الساحة اللبنانية والخارجية، واستبقى جنبلاط ضيوفه إلى مأدبة غداء.