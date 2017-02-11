وصمة فساد على جبين الطبقة السياسية!

لم يعد أرز لبنان، ولا هياكل بعلبك، ولا مغارة جعيتا، ولا حتى صخرة الروشة في بيروت أو المناطق الجذّابة الحديثة في وسط العاصمة، هي التي تدلّل على هوية لبنان السياحية والحضارية.

ممارسات الطبقة السياسية الفاسدة أدّت إلى استبدال كل تلك المعالم التاريخية والأثرية، والتي دخل العديد منها سجلات منظّمة الثقافة والعلوم العالمية «الأونيسكو» بمشاهد النفايات المكدّسة في الشوارع، وعلى الشواطئ، والتي وصل تكديسها إلى احتلال مجرى نهر بيروت، وهذا الجسر المعلّق فوق تقاطع الزلقا – البوشرية ونهر الموت!

هذه الصورة من الألبوم السنوي الذي تصدره وكالة الصحافة الفرنسية عن أهم أحداث ولقطات مصوّريها المنتشرين في أنحاء العالم، تعبّر عن فداحة أزمة النفايات التي ما زال لبنان يتخبّط فيها منذ سنتين ونيف، والصورة تشكّل وصمة عار وفساد على جبين الطبقة السياسية!