االكتائب: الحل الانسب بالدائرة الفردية

بحث المكتب السياسي لحزب “الكتائب” اللبنانية برئاسة رئيس الحزب النائب سامي الجميل في اجتماعه الأسبوعي في اخر المستجدات، وأصدر في ختام مداولاته البيان التالي:

“أوّلاً: يؤكّد حزب الكتائب ان اي سلاح غير سلاح الشرعية يتناقض قانونيا ودستورا مع مشروع الدولة، ويعتبر ان الجيش والقوى الامنية الشرعية حصرا لها حق الدفاع عن البلاد أرضاً وشعباً ومؤسسات، ويدعو الى احترام القرارات الدولية ذات الصلة المتعلقة بسيادة لبنان وخصوصا القرار 1701.

ثانياً: مع اقتراب انقضاء المهل، يحذّر حزب الكتائب من التمادي في لعبة المماطلة ويدعو الى التخلي عن المناورات والتعاطي بجدية مع قانون الإنتخاب، ويجدد رفضه القاطع لأيّ محاولة تمديد أو تأجيل او العودة الى قانون الستين، منبها في الوقت نفسه من السعي إلى إقرار قانون انتخابات معلب على القياس. كما ويجدد حزب الكتائب دعوة رئيس الجمهورية إلى عقد خلوة طوارىء عاجلة في بعبدا تضم الجميع ولا تنتهي إلّا بالإتفاق على قانون انتخابات، وإلّا فليحتكم الجميع إلى المجلس النيابي ولتطرح مشاريع القوانين على الهيئة العامة للتصويت.

ثالثاً: يعتبر حزب الكتائب ان قانون الدائرة الفردية هو الأصدق تمثيلاً والأكثر ديموقراطية، ومع ذلك فان الحزب منفتح على أيّ طرح انتخابي يلتزم بوحدة المعايير ترشيحا واقتراعا، ويضمن صحة التمثيل والتعددية داخل الطوائف.

رابعاً: مع بدء مناقشة الموازنة العامة، يرفض حزب الكتائب إرهاق المواطن بضرائب أو رسوم جديدة، ويدعو بدلاً من ذلك الى وقف الهدر والفساد والسمسرات في إدارات الدولة، والاسراع في إقرار موازنة إنقاذية طموحة ترتكز إلى زيادة حجم الإستثمارات وإيجاد فرص عمل جديدة للقضاء على البطالة ومحاربة الفقر.

خامساً: في الذكرى الثانية عشرة لاستشهاد الرئيس رفيق الحريري، يؤكّد حزب الكتائب ضرورة إحقاق الحق وتحقيق العدالة في هذه الجريمة وفي الجرائم التي ارتكبت في حق جميع الشهداء ونخص بالذكر الشهيدين بيار الجميل وانطوان غانم”.