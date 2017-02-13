الرئيس الشهيد رفيق الحريري الحضور القوي رغم الغياب القاسي

في 14 شباط 2005, امتدت يد القلب الأسود وقطفت وردة قانية, تريد بذلك محو مشهد جميل تزيّنت به بيروت ولبنان بعد حرب مريرة احرقت فيها الاخضر واليابس… والبشر والحجر… والبلاد والعباد…

يد القلب الاسود هذه, هي في طبيعتها وفطرتها لا تعرف لغة الحب… ولا تفهم لغة الزهور… ولا تفقه لغة الموسيقى… ولا ترى معنى الجمال… لأنها بكل بساطة لا تنتمي في تكوينها الفكري الى فصيلة الانسان…

في صبيحة ليلة ظلماء… استيقظت هذه اليد القبيحة, وغسلت وجهها بالدم الحرام… واكتحلت بحبر قبلها الاسود… وتعطرت برائحة حقدها الكريهة, واستوقدت ناراً للحرب, وراحت تصطلي عليها متدثرة برداء ثقافة الموت… متأهبة لحوار القتل الذي تربّت عليه…

كادت يد القلب الاسود كيدها… ومكرت مكرها… وقتلت الرئيس الشهيد رفيق الحريري على قارعة الطريق… في رابعة النهار, ونفثت سم حقدها في سماء بيروت… ولوثت هواءها بدخان اسود خانق… فارتسمت صورتها القبيحة في لهيب محرقة الاحلام الوردية…

في ذلك اليوم… ارتقت روح ابي بهاء شهيداً الى السماء, تخترق الغيوم السوداء وتسابق الريح لتصل الى فضاء الصفاء والنقاء الذي تشبهه ويشبهها, ولتستقر في مقام كريم حيث تستحق… في «عيد الحب» روت دماء الرئيس المظلوم القانية تراب بيروت الثكلى ولبنان الحزين, وازهرت 14 آذار مئات آلاف الورود تحمل لون العلم اللبناني وكل الوان الجمال والحب, وغسلت بدمعة محبوسة وابتسامة حزينة السواد عن حيطان بيروت.

لم تكن يد القلب الاسود تلك تعتقد ان الوردة الحمراء ستزهر وردة سعد بيضاء ناصعة طاهرة نقية كطهارة ونقاء ثلج لبنان المعهود في شباط, ولم تكن تلك اليد الآثمة تدرك ان وردة السعد البيضاء هذه ستزين ساحات بيروت بشموخ جبال لبنان المتوجّة بتاج طهر الثلج البعيد عن تلوث سوادها…

لقد مكرت يد القلب الاسود تلك, لقتل الحب في عيد الحب وفي مهده الحالم, ولتحويله يوماً حزيناً كئيباً للبنان وأهله, لكنها اليوم تقطف ثمار زرعها الفاسد, خيبة وخذلاناً وعاراً وندامة, من خلال تجذّر محبة الرئيس الشهيد في قلوب اللبنانيين المحبين للحب والخير والسلام, بعد العام 2005 المشؤوم, اصبح يوم 14 شباط… موسماً تزهر فيه وتتجدّد فيه المحبة لدولة الرئيس الشيخ سعد الحريري على مر الأيام والأزمان…

دولة الرئيس الشهيد رفيق الحريري حضورك القوي سيبقى رغم الغياب القاسي. لك الرحمة من الله. والخزي والعار للقلوب السوداء الغادرة.. وستبقى ايضاً يا دولة الرئيس الشهيد رمزاً لعيد المحبة والسلام ورمزاً للصدق والوفاء والإخلاص والتواضع والأخلاق.

عدنان فاكهاني

مدير مكتب دولة الرئيس الشهيد رفيق الحريري للعلاقات العامة