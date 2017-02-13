تبقى ذكرى الأحبّة تعطّل مهمّة النسيان..

الرابع عشر من شباط هو تاريخ مؤلم وموجع من عمر لبنان. كما أنّه تاريخ توقّف الدورة الدموية لقلب لبنان وشل حركته، حيث سقط العمود الفقري لهذا البلد في لحظة عبثية وحقدية مُخطّط لها مع سابق التصميم والترصّد، لم يستطع القدر منعها أو وقفها، بل كانت لحظة مدوية أصابت في العمق كل الشعب اللبناني بمختلف طوائفه وأحزابه.

كلّما اقترب الموعد كلّما ازداد شوقنا وعشقنا بالتزامن مع عيد العشّاق للعمل على إحياء تلك الذكرى، وما تحمله من معانٍ وعناويين أعادت إلينا وإلى أولادنا الكثير من الفرح والعطاء استعدنا معها كرامتنا وقيمنا التي عبثت بها الحرب وأصحاب القلوب الحاقدة التي كانت تعمل على تدميره وإحراقه من أجل مصالح شخصية وفئوية.

ذكرى الاستشهاد؛ ذكرى من أجل الوقوف في وجه هؤلاء، وتأكيد أنّ الرئيس الشهيد، وبالرغم من مرور اثني عشر عاماً، ما زال معنا وبيننا، وحتى المرحلة القادمة هي مرحلة ستقوم على كل ما زرعه من بذور خير… وذلك متابعة مع حامل الشعلة الرئيس سعد الحريري وصاحبة القلب الكبير السيدة نازك رفيق الحريري.

دولة الرئيس الشهيد، إنّ الله قد يكون اختارك لتكون شهادتك، هذه هي الشهادة الحقيقية والأكثر واقعية والأكبر حجماً لمعنى الشهادة، من حيث القيم والمفاهيم، وهذا ما أثنى عليه الجميع في لبنان والعالم، واعتُبِرَتْ شهادة في سبيل العطاء…

دولة الرئيس الشهيد، إثنا عشر عاماً مرّت وستستمر السنين وستبقى أيها الشهيد الكبير الرمز الخالد في ذاكرة لبنان واللبنانيين وفي وجدان كل المؤسّسات الحكومية والصروح الهامة التي أعدت بناءها وترميمها…

دولة الرئيس الشهيد: تبقى ذكرى الأحبة تعطّل مهمة النسيان لأنّ طريقك محفور أمامنا وتعبّده قيمك ومُثُلك التي لمسناها فيك يوم كُنتَ بيننا؛ وإرثك الكبير الذي تركته هو الشاهد الباقي على أنّ يد الخير يصعب على أيٍّ كان قطعها أو بترها لأنّ المضمون الحقيقي راسخ في قلوب وعقول كل اللبنانيين والعالم…

نزيه البيطار

رئيس تحرير مجلة (الرفيق)