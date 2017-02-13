ريفي: مسيرة الاستقلال مستمرة

وجّه الوزير السابق اللواء أشرف ريفي رسالة في الذكرى الثانية عشرة لاستشهاد الرئيس الشهيد رفيق الحريري، لفت فيها إلى أنه «منذ 12 سنة استشهد رجل كبير افتدى بدمه لبنان، وكان اغتياله محطةً وحَّدت اللبنانيين الذين ثاروا رفضاً لوصاية النظام السوري، ووصاية السلاح والدويلة، من أجل سيادة وطنهم وكرامته. واليوم نُحيي هذه الذكرى وكأن الحدثَ الكبير حصلَ بالأمس، إذ ما زلنا نناضل لتحقيق الأهداف التي من أجلها استشهد الرئيس الحريري ورفاقه، كما استشهد شهداء ثورة الأرز الأبطال». وأكد ريفي أنّه «في هذه الذكرى، نتوجه الى كل لبنانيٍّ شارك في مسيرة السيادة والإستقلال، بالوعد والعهد، أن نكون دائماً والى النهاية، الى جانب أهلنا، مهما كَبُرت الصعوبات ومهما كَبُرت التهديدات.

وختم: «مسيرة الاستقلال مستمرة مهما كَبُرت الصعاب،لن يُلهينا أحد بالقضايا الهامشية والصغائر، ولن نَحيدَ عنِ الهدف، ولن نُسلِّم اليوم بما لم يقبل أن يسلِّم به شهيدنا الغالي، سلامٌ لروحكَ الطاهرة في عَليائك، إستشهادك شهادةٌ للبنان، وعارٌ على المجرمين، والحسابُ آتٍ».