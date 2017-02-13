لقاءات وندوات وصور وشعارات تسترجع وصاياه لوحدة الوطن

يُعيد استشهاد الرئيس رفيق الحريري في الذكرى 12 لغيابه، الألم من جديد للبنانيين الذين تداعوا بمختلف انتماءاتهم وطوائفهم إلى إعادة إحياء الذكرى في بيروت والمناطق، واسترجاع عبارات الوحدة التي غلبت على كلماته في المناسبات، وكأنها الوصايا قبل رحيله، مؤكدين على نهجه ومسيرته مع الرئيس سعد الحريري، كما رُفِعَتْ شعارات وصور الرئيس الشهيد رفيق الحريري ونجله الرئيس سعد الحريري في شوارع العاصمة والمناطق وعلى الطرق الرئيسية.

{ ففي بيروت، أكد رئيس جمعية آل المصري الخيرية الاجتماعية» الحاج سمح المصري، في بيان، «التمسّك بنهج الرئيس الشهيد والوقوف خلف الرئيس سعد الحريري في مسيرة بناء لبنان، كون الرئيس يشكّل صمام الأمان للبنان والعيش المشترك ونهج الإعتدال».

ودعا المصري الى «الإلتفاف حول الرئيس الحريري، خصوصا في هذه المرحلة الدقيقة التي يمر بها وطننا لبنان».

{ ودعت «رابطة أبناء بيروت لجنة الشؤون الثقافية» للمشاركة في محاضرة بعنوان «سيرة ومسيرة دولة الرئيس الشهيد رفيق الحريري رحمه الله بمناسبة مرور 12 عاماً على استشهاده»، وذلك عند السابعة من مساء اليوم (الثلاثاء) في مركزها شارع مستشفى «المقاصد» – الطريق الجديدة – بيروت.

{ وبمناسبة الذكرى الأليمة للرابع عشر من شباط تعلن «نقابة تجّار الخضار والفاكهة بالمفرق في بيروت» عن «إقفال جميع المحلات والتوقف عن العمل في هذا اليوم الحزين، الذي خسرنا فيه الرئيس الشهيد الشيخ رفيق الحريري رحمه الله».

{ واعتبر رئيس «اتحاد بلديات البقاع الاوسط» ورئيس بلدية بوارج محمد البسط أنّه «في الذكرى الثانية عشرة لاستشهاد الرئيس رفيق الحريري، نشعر بحجم الكارثة الكبيرة لهذا الغياب المدمي لكل الوطن، فالرئيس الشهيد كان يعد ولايزال رجل بحجم الوطن».

ولفت البسط «ان حضور الرئيس الشهيد رفيق الحريري كان كافيا لتشكيل ضمانة قوية للوطن على الصعيدين العربي والدولي».