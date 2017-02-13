ماذا حصل أثناء عبور طائرة الرئيس عون الأجواء القبرصية؟!

اثناء عبور الطائرة الرئاسية الاجواء القبرصية، وجّه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون برقية الى نظيره القبرصي نيكوس اناستاسيادس تمنى له فيها الهناء للشعب القبرصي الصديق والصحة لشخصه.

فرد الرئيس القبرصي ببرقية مماثلة شكر فيها للرئيس عون تمنياته ووجه له التحية، ومن خلاله، الى الشعب اللبناني.