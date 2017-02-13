نوّاب وسياسيون وحزبيون: لبنان أحوج ما يكون إلى حكمته وإنجازاته الوطنية

عشيّة الذكرى الثانية عشرة لاستشهاد الرئيس رفيق الحريري ورفاقه، استذكرت المواقف السياسية مناقبية وإنجازات الرئيس الشهيد، وإذ طالبت بتحقيق العدالة، اعتبرت أنّ لبنان احوج ما يكون اليوم الى حكمة ووطنية الشهيد الحريري، الذي لم يبخل بدمائه في سبيل وحدة منعة لبنان.

{ وفي هذا الإطار، اعتبر وزير العمل محمد كبارة أنّ «14 شباط أعمق من مناسبة أليمة، هي عبرة تذكرنا كل عام كي لا ننسى المطالبة بإنزال القصاص بمن قرر، ومول، وخطط، ونفذ جريمة العصر التي أودت بحياة الرئيس الشهيد رفيق الحريري رحمه الله وطيب ثراه».

وأضاف: «مطلبنا لا يقتصر على مفهوم مطاط للعدالة، قد يتحقق أو لا يتحقق، مطلبنا هو إنزال القصاص ليس فقط بالأدوات التي نفذت الجريمة، بل بمن إتخذ قرار القتل، وبمن مول عملية القتل الغادرة، وبمن لفق مسرحية المسكين أبو عدس».

وتابع: «في ذكرى مجزرة 14 شباط نجدد العهد والتمسك بتنفيذ القصاص بكل المجرمين، ونقول للرئيس الشهيد في عليائه، دماؤك ودماء رفاقك لن تذهب هدرا، والمجرم الذي قرر قتلكم سينال العقاب هو وأتباعه، هذا وعدنا لكم».

{ وغرّد النائب محمد الصفدي، في ذكرى استشهاد الرئيس رفيق الحريري ورفاقه، عبر حسابه على «تويتر» قائلا: «نحيي تضحيات الشهداء في سبيل السيادة والاستقلال ونتطلع إلى مشروع بناء الدولة الذي تعثر مرارا منذ انتهاء الحرب».

وأضاف: «إن التكريم الحقيقي لجميع شهداء الوطن يكون بقرار وطني جريء يؤدي إلى إجراء الانتخابات النيابية على أساس قانون عصري وعادل، يضمن الشراكة الوطنية وحسن التمثيل للمواطنين».

{ ورأى عضو «كتلة المستقبل» النائب نضال طعمة ان «السنين تمضي ويبقى الحق في رؤى الأحرار، يبحث عن منهج ولا يجد سوى مدرسة الالتزام والانفتاح، ليعبر عن نفسه وليحقق ذاته ولو نسبيا على هذه الأرض، في انتظار تجليه في دنياه حيث الرجاء الأبهى».

وقال: «نعم هذه قيمة الشهيد الكبير رفيق الحريري، أنه أرسى للقيم الوطنية ثوابت نرجع إليها، كلما اشتدت التحديات التي تهدد لبنان في كينونته، ونسير بهديها لنضمن الاستقرار ومستقبل البلد. هو صاحب الكلمة الجريئة، والموقف الواضح، والرأي السديد. وكرس قيمة لبنان بطاقات أبنائه أولا، وبهويته العربية ثانيا، وبانفتاحه على كل العالم ثالثا.

وتابع: «مسؤوليتنا اليوم كلبنانيين أن نصون فكر رفيق الحريري لنصون لبنان. واجبنا أن نرتقي بمواقفنا إلى المستوى الذي كرسه رفيق الحريري، ولكي نكون أبناء مدرسته، فلنسلك متعالين عن كل ما هو شخصي، طارقين أبواب الحوار صادقين فيما نقبل وفيما نرفض، مقدمين مصلحة البلد على المصالح الشخصية والفئوية، مكرسين التنوع فهو غنى للبنان، ومقتنعين أن الأحادية قاتلة وأن إقصاء الآخر ظلمة وكفر بكل ما أنزل وأوحي به من فوق».

{ واعتبر رئيس «تيار القرار اللبناني» الوزير والنائب السابق طلال المرعبي أنّ «لبنان لن ينسى هذا الرجل الوطني الكبير الذي قدم الكثير من اجل لبنان وشعبه واستثمر كل علاقاته من اجل وطنه. وكل الامال اليوم معقودة على من يكمل خط، ولده دولة الرئيس سعد الحريري الذي نتمنى له التوفيق وصواب الخطوات من اجل لبنان والحفاظ على الثوابت الوطنية التي ادت الى استشهاد والده».

{ وقال رئيس المجلس العام الماروني الوزير السابق وديع الخازن: «نفتقد وجها مشرقا في تاريخ لبنان الذي انبثق بفضله من رماد الحروب، كان منذ بدء تقلده السلطة في سباق مع الوقت، فأعاد في فترة قياسية وجه لبنان الحضاري في تألقه الجديد مع نهضة البناء والإعمار بعدما استبق ذلك بما قدمه من منح علمية، وأثبتت مسيرة الرئيس رفيق الحريري، الذي تشهد له إنجازاته الوفاقية وجسوره الخارجية التي أعادت لبنان إلى الذاكرة الحضارية في العالم، عمق الخسارة التي ألمت بنا جميعا، لأنه عرف كيف أعاد الاعتبار الى لبنان الرسالة الذي هو أكبر من وطن».

{ وصدر عن رئيس اتحاد الغرف اللبنانية رئيس غرفة بيروت وجبل لبنان محمد شقير، بيان في الذكرى، قال فيه: «خلال الاثنتي عشرة عاما الماضية لم يمض يوم الا وكنت يا دولة الرئيس في القلب والبال، فالبلد كله افتقدك وافتقد دورك وانجازاتك واعمالك الخيرة وانت صاحب القلب الكبير الذي كان يتسع للوطن وابنائه، والجميع أصبح على قناعة تامة انه لو انك بقيت يا دولة الرئيس على قيد الحياة لما كان حل ببلدنا كل هذه المشاكل والازمات التي عانينا منها جميعا خلال السنوات الماضية».

{ ونوّه «اللقاء الوطني» في إقليم الخروب، «بمزايا الرئيس الشهيد رفيق الحريري، رجل الدولة والساعي دوما الى بناء المؤسسات والعمل تحت سقف القانون والدستور والطائف عموما».

وتمنّى اللقاء في بيان لمناسبة ذكرى استشهاد الرئيس الحريري «على مختلف القوى السياسية استلهام المبادىء الوطنية التي كان الرئيس الشهيد يعمل في هديها».

{ وشدّدت «جمعية إنماء طرابلس والميناء» على «ضرورة التمسك بالنهج الوطني للرئيس رفيق الحريري في ذكرى استشهاده».

ودعت «الجميع ان يستذكر ويستلهم مواقف هذا الرجل العظيم الذي قدم الكثير وبذل الكثير من اجل لبنان والحفاظ على سلمه الاهلي وازدهاره وعيشه المشترك، رافضا والتعصب والتطرف، متمسكا بالاعتدال، وبالتالي ما احوجنا في هذه المرحلة الصعبة اليه والى حكمته».

وتمنّت الوقوف الى جانب الرئيس سعد الحريري، للوصول الى ما كان يتمناه الرئيس الشهيد لكل اللبنانيين.