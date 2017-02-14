أبو العردات هنأ جنبلاط بنجاح أعمال مؤتمر التقدمي

هنأ أمين سر قيادة حركة “فتح” وفصائل منظمة التحرير في لبنان فتحي أبو العردات باسمه وباسم قيادة الحركة وكوادرها وفصائل المنظمة، النائب وليد جنبلاط وقيادة الحزب التقدمي الاشتراكي وكوادره، “بنجاح أعمال المؤتمر ال 47 للحزب، تحت شعار “نحو حقبة جديدة من النضال السياسي والاجتماعي”.

وأعرب عن “سروره بمناسبة إعادة تجديد الثقة، وإعادة إنتخاب النائب جنبلاط رئيسا ل “للحزب”، وبإنتخاب مجلس قيادته.

وثمن عاليا المواقف الشجاعة والصلبة للنائب جنبلاط والحزب التقدمي، “الداعمة للحقوق الوطنية الفلسطينية الثابتة في العودة والسيادة والإستقلال، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، ودعمه وتأييده الثابت والمطلق للحقوق المدنية والإنسانية للاجئين الفلسطينيين في لبنان”.

وأكد “أهمية ومتانة العلاقة التاريخية والإستراتيجية التي تربط الحزب التقدمي الإشتراكي بحركة “فتح” ومنظمة التحرير الفلسطينية، على مدار أكثر من نصف قرن، والمستمرة والمتواصلة حتى اليوم”.