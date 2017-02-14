أحمد الحريري: على “حزب الله” أن يتواضع كي يرانا

أشار الامين العام لتيار المستقبل احمد الحريري الى انه في ذكرى استشهاد الرئيس الحريري سيركز الرئيس سعد الحريري على نقطيتين اساسيتين، الاولى المبادرة السياسية التي قام بها والثانية الانجاز الذي قام به تيار المستقبل بإنهاء المرحلة الثالثة من انتخاباته الداخلية.

وفي حديث لبرنامج “كلام بيروت” اعتبر أنه “على حزب الله ان يتواضع كي يرانا”، متمنياً أن يكون خروج الحزب من سوريا هدية للعهد الجديد.

ورأى الحريري أن “سلاح حزب الله هو موضوع خلافي وكلام الرئيس ميشال عون في مصر يهدف الى التمسك بالتوازن من اجل الحفاظ على امن البلد وعلى كل مكوناته”، مشدداً على أن “العلاقة بين الرئيسين عون والحريري جيدة”.

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