تدافع واعتصام لمناصري حركة “أمل” امام مبنى “الجديد” (فيديو)

شهد محيط محطة “الجديد” في منطقة الكولا منذ الساعة التاسعة من مساء الاثنين تجمعاً لأنصار “حركة أمل” اعتراضاً على حلقة “دمى كراسي” التي بثت الأحد ووضعت فيها “دمية” الرئيس نبيه برّي وطرحت قضية الإمام المغيّب موسى الصدر، ما اعتبره “الحركيون” هجوماً عليهم، مطالبين بتوقف “الجديد” عن “المهزلة” وبإعتذارٍ رسمي يبث مباشرة على الهواء، بحسب ما ذكرت بعض الصفحات المقربة من “الحركة” على وسائل التواصل الاجتماعي.

وكشف مصدر في “الجديد” لـ”النهار” انه “تمت محاولة اقتحام مبنى المحطة لأكثر من مرة لكن القوى الامنية حالت دون ذلك”، لافتاً الى ان “الحائط البشري الذي أقامته قوى الأمن لا يزال صامداً”.

ولم يخف المصدر حالة قلق الموظفين الموجودين داخل المبنى من الذي يحدث، لافتاً الى ان “عناصر من هذه المجموعات سبق وأطلقت النار على التلفزيون وحاولت اقتحام المبنى وبالتالى لا يمكن التنبؤ بما يمكن ان يحدث”.

وأكد المصدر ان “لا اجراءات ذاتية تتخذها القناة لحماية نفسها، فهي بين الناس وتعتمد على قوى الامنية لحمايتها”.

وعن امكانية اصدار المحطة موقفاً توضيحياً عن الحلقة التي اعتبرها المعترضون مسيئة لقضية الامام الصدر، قال المصدر: ” حتى الآن لم يبلغونا بطلباتهم ولم نسمع سوى الشتائم، واذا كان هذا طلبهم فليشكلوا وفداً ويأتوا الى القناة وسنفتح معهم حواراً في كل الأمور ونحن مستعدون لمناقشة مطالبهم”، مؤكداً ان “الاعتماد على المشاغبين والشتامين لا يؤدي الىنتيجة”.