شريفة: الصدر حقيقة تتجاوز خيال بعض المخرجين

اعتبر الامين العام للأوقاف في المجلس الإسلامي الشيعي الاعلى الشيخ حسن شريفة، ان “الإساءة للامام السيد موسى الصدر عبر برنامج ساخر متهكم ليست اساءة للطائفة الشيعية فحسب، بل لكل الوطن، فالإمام الصدر حقيقة تتجاوز خيال بعض المخرجين اللاهثين خلف الشهرة على حساب الوطن والانسان”.

ورأى انه “على الرغم من ان القذافي قتل على أيدي الثوار في ليبيا، الا أن اذنابه في لبنان ما زالوا يحنون إلى افعاله العدوانية، فيلجأون إلى الاكاذيب وبث سموم الفتنة بافتراءات لم تعد تنطلي على الشعب اللبناني”.

وأكد أن “التركيز على الطائفة الشيعية وعلى رموزها غير مقبول كما هو بالنسبة للاخرين من الطوائف في هذا الوطن، وهذا ما يجعلنا نطالب الجهات المعنية بوضع حد للتفلت الاعلامي وايقاف المهزلة كي لا يفلت عقال الشارع الذي ضاق صدره منذ زمن”.

وختم شريفة: “لا يظنن أحد ان الطائفة الشيعية لقمة سائغة يمكن بلعها، وهي التي شاركت باستقلال لبنان وقدمت الشهداء على مذبح الوطن وكسرت شوكة العدو الصهيوني وساهمت بتنمية الاقتصاد الوطني وشاركت بصنع مجد لبنان وحافظت على تنوعه”.

الوكالة الوطنية للاعلام