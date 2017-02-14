عون: العالم يعيش حرباً عالمية ثالثة

التقى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أمين عام جامعة الدول العربية احمد أبو الغيط في مقر الجامعة.

رحّب الأمين العام لجامعة الدول العربية احمد أبو الغيط بالرئيس ميشال عون في الاجتماع الخاص لمندوبي الدول الأعضاء.

وقال: “انتخاب عون وما رافقه يعد علامة فارقة على طريق استقرار لبنان، الذي يبذل جهدا كبيرا لتعليم واستضافة النازحين”.

وقال الرئيس عون في الاجتماع الخاص لمندوبي الدول الأعضاء:”نلتقي والعالم يعيش ظروفاً مفصلية دقيقة، تشبه بمخاطرها ومآسيها الحرب العالمية الثانية وتداعياتها المدمّرة التي لم يسلم منها شعب”، مضيفاً:”العام 1945 تأسست جامعتنا هذه، ووضعوا لها ميثاقاً لو تمّ احترامه لكانت أمّتنا العربية قد تجنّبت الكثير من الويلات والحروب العبثية”.

واعتبر ان “العالم يعيش مجدداً حرباً عالمية ثالثة، ولكن مجزأة، محركها إرهاب يتلطّى بالدين، وكل دين منه براء”، مشيراً الى ان “الفكر الصهيوني نجح في تحويل الحرب الصهيونية-العربية إلى عربية-عربية تقوم على صراع دموي طائفي لا بل مذهبي بين أبناء الوطن الواحد”.

وأكد عون ان “لبنان حاضر للإسهام في كل مشروع نهضوي يؤمّن فرصة للتغيير، على مبادئ ورؤى، تدفع بمجتمعاتنا وشعوبنا إلى رحاب الاستقرار والتقدّم”.