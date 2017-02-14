عون زار شيخ الأزهر وبابا الأقباط ويلقي كلمة أمام الجامعة العربية اليوم

القاهرة – ربيع شاهين

زار ا لرئيس ميشال عون بعد ظهر أمس، خلال وجوده في القاهرة، كلاً من شيخ الأزهر الإمام أحمد الطيب، وبابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية للأقباط الأرثوذكس تواضروس الثاني، كما استقبل في مقر اقامته في فندق ريتز، الكارلتون، الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية عمرو موسى، وأجرى معه جولة أفق تناولت الأوضاع العامة في المنطقة.

وعقد الرئيس عون مع كل من شيخ الأزهر والبابا تواضروس لقاء ثنائياً تحول من بعدها إلى موسع، شارك فيه أعضاء الوفد الرسمي المرافق.

ووصف الإمام أحمد الطيب زيارة عون للقاهرة بالتاريخية، مشيراً إلى ان لبنان يُشكّل واحة للتلاقي والألفة والعيش المشترك ونموذجاً عربياً وعالمياً في هذا المجال، ووجه له دعوة لحضور مؤتمر سيعقد في القاهرة بين 28 شباط و1 آذار تحت عنوان «المواطنة والعيش المشترك» تشارك فيه 35 شخصية لبنانية.

ورد عون شاكراً الإمام الطيب على استقباله متمنياً ان يقوم بزيارة لبنان قريباً، مشدداً على دور الأزهر في نشر الاعتدال وروح التسامح في المجتمعات بعيداً عن التطرف بما يحمي المجتمعات من الفكر الإرهابي.

وقبل زيارة مشيخة الأزهر، زار عون الكاتدرائية المرقسية للقاء البابا تواضروس الذي نوّه بنموذج العيش المشترك الذي يشكله لبنان بالنسبة للعالم العربي.

وقال: «ان للبنان ورئيسه محبة مميزة وخاصة في قلوبنا. وزيارتكم تعطي رسالة واضحة للعالم عن اهمية تعاون الشعوب والرؤساء والحكومات القائمة على المحبة. ونحن في مصر، نعيش مسيحيين ومسلمين في علاقة طيبة، ومثل هكذا محبة تبني الشعوب وتعلي من شأنها. اما الصراع والعنف فهما من مواليد الشر، ونحن ايماننا يقوم على اعتبار ان المحبة، وهي اولى صفات الله، لا تسقط ابدا».

ومن المقرّر أن يحل الرئيس عون ضيفاً صباح اليوم على الجامعة العربية «بيت العرب» ضمن برنامج زيارته للقاهرة، وسيلقي كلمة أمام مجلس الجامعة في اجتماعه على مستوى المندوبين بحضور الأمين العام للجامعة أحمد أبوالغيط الذي سيلقي كلمة ترحيب وكذلك نائبه السفير أحمد بن حلى والأمناء العامين المساعدين.