فتحعلي: ستبقى إيران الداعم والعمق الاستراتيجي

أقامت حركة “أمل” احتفالا لمناسبة الذكرى 38 لانتصار الثورة في إيران على مسرح الأمل في ثانوية الشهيد حسن قصير – طريق المطار، حضره السفير الإيراني محمد فتحعلي.

ثم ألقى السفير الايراني كلمة قال فيها: “بداية يسعدني أن أكون بينكم لأشارككم الفرحة بمناسبة الذكرى العظيمة لانتصار الثورة الإسلامية في إيران على يد العبد الصالح الإمام روح الله الموسوي الخميني قدس سره الشريف، واسمحوا لي أن أتوجه بالتحية والتقدير إليكم يا أبناء الإمام السيد موسى الصدر الذي كان إبنا عزيزا من أبناء الإمام الخميني ورجلا من رجالات الثورة الإسلامية الإيرانية مجاهدا في سبيل انتصارها وقيامها”.

أضاف: “تدخل الثورة الإسلامية الإيرانية ربيعها الثامن والثلاثين وهي تسير بخطى ثابتة وواثقة في سبيل تحقيق أهدافها المباركة ورسالتها العظيمة التي كانت عصارة تضحيات الشعب الإيراني على مدى عقود طويلة من الزمن من أجل الاستقلال والحرية وتحقيق الرفاه الاجتماعي والتطور الحضاري وإقامة أفضل العلاقات والروابط في شتى المجالات مع دول العالم لا سيما الدول الشقيقة والصديقة. وقد استطاعت الجمهورية الإسلامية الإيرانية أن تشق طريقها عصية على المؤامرات الخارجية الكبيرة التي تعرضت لها واضعة نصب أعينها تأمين التنمية الاقتصادية والاجتماعية لشعبها، واستطاعت أن تفرض نفسها رقما صعبا في الخيرطة السياسية في المنطقة لا بل في المعادلة الدولية في مجتمعنا المعاصر. وهي مصممة على مواصلة طريقها نحو تحقيق أهدافها الإنسانية والإسلامية وستظل تشكل العمق الاستراتيجي في المنطقة، وسوف لا تدخر جهدا في الدفاع عن الحق والقضايا الإنسانية العادلة”.

وتابع: “إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية وفي ظل القيادة الحكيمة للولي القائد آية الله العظمى الإمام السيد علي الخامنئي دام ظله، وحكومة فخامة الرئيس الدكتور حسن روحاني ستبقى دائما داعية حق وعدالة وحوار ووحدة إلى جانب المظلومين وستبقى الداعم الحقيقي والعمق الاستراتيجي للشعوب الأبية في وجه الاحتلال الصهيوني والإرهاب التكفيري لاسيما في فلسطين وسوريا ولبنان وشعبه العزيز الذي نكن له كل تقدير واحترام ومحبة واعتزاز مجددين وقوفنا الدائم إلى جانبه في مواجهة التحديات والمؤامرات الصهيونية التكفيرية، كما نؤكد موقف الجمهورية الإسلامية الإيرانية من قضايا المنطقة ودعمها للشعوب المظلومة في البحرين واليمن”.

وختم: “أجدد الشكر للأخوة الأعزاء في قيادة حركة “أمل” وعلى رأسهم دولة الرئيس الأخ الأستاذ نبيه بري مؤكدا لكم أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية وشعبها وقيادتها الحكيمة معكم وإلى جانبكم ولكم عندها كل المحبة والتقدير والإعتزاز متمنيا لكم التوفيق والسداد وللبنان وشعبه الوحدة والعزة والإزدهار”.

الوكالة الوطنية للاعلام