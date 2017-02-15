أمل جنوبا: التنكر للمقاومة تفريط بالوطن وتخل عنه

أكد عضو هيئة الرئاسة لحركة “أمل” خليل حمدان، في ذكرى أسبوع أبو قاسم علوش أحد المغتربين في المانيا في بلدة جديدة انصار في الجنوب، “أن التنكر للمقاومة والتصويب عليها داخليا هو بمثابة التفريط بمرتكزات حماية الوطن والتخلي عنه في لحظة حرجة”.

وأشار حمدان الى “الدور الذي يضطلع به الذين هاجروا من أجل الحياة الكريمة إذ لهم الفضل برفد العائلات التي لم تجد أبسط فرص العمل خاصة في ظل الاحتلال الصهيوني للجنوب”.

وقال:”ان العدو الصهيوني يستفيد من جميع الفرص لتوجيه ضربة الى لبنان ولا يخفي تهديداته اليومية للمقاومة ومن يدعم هذه المقاومة مستفيدا من التوترات التي تعيشها المنطقة على كف الارهاب التكفيري اذ غابت فلسطين من سلم العديد من الدول العربية المنغمسة في دعم الارهابيين حيث نجد حضورهم فقط بتوجيه سهام حقدهم من ايران الى العراق وسوريا وجيشها الى لبنان المقاومة والجيش، وان كنا نعتقد بأن العدو الصهوني يعزز من قدراته واستعداداته للاعتداء على لبنان وان كانت هذه الأجواء التشاؤمية يعرفها كل متابع فهل من عاقل يعترض على وجود المقاومة ودورها ولماذا التسامح مع الخروق الاسرائيلية جوا وبحرا وبرا في وقت تشتد فيه النبرة التي تستهدف المقاومة في الداخل”.

اضاف: “ان التأكيد على القاعدة الماسية، الجيش والشعب والمقاومة، هي ليست لغة خشبية وليست من الماضي إلا إذا كان هذا البعض يعتقد أن العدو الصهيوني صديق لهم وعندهم ضمانات ان اسرائيل لا تستهدف لبنان”، مستغربا “هذا الصمت العربي امام عملية الاستيطان داخل فلسطين حتى مشروع قانون منع الآذان وما يعرف بقانون المؤذن، وان اسرائيل أمام فرصة تصفية القضية الفلسطينية حيال هذا الصمت”.

وعن الداخل اللبناني، اعتبر “أنه ليس من الحكمة من شيء الاكتفاء بانتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل مجلس الوزراء فنحن أمام استحقاق اساسي له علاقة بأساس تكون السلطة في هذا البلد الا وهو استحقاق الانتخابات النيابية”، مؤكدا “ان لا مبرر للاسترخاء وانتظار اللحظة الأخيرة لفرض رهانات ليست في خدمة لبنان”.

ورأى “انه إذا كان قانون الستين أثبت فشله في تحصين الوحدة الوطنية وأدى الى شلل المؤسسات نتيجة لعدم التمثيل الصحيح فإننا جميعا معنيون بالتوصل الى قانون انتخاب عصري يؤمن عدالة التمثيل ولا يقصي أحد”، مشيرا الى “انه لا يمكن العبور الى وطن المواطنة والديمقراطية إلا باعتماد النسبية الأمر الذي أكد عليه الرئيس نبيه بري وبإصرار وان كان عامل الوقت والمهل لم تعد في صالح العملية الديمقراطية”.

ورأى “ان الاسراع في انجاز القانون أمر ملح وضروري وإذا لم يستطع مجلس النواب عبر اللجان الوصول الى مشروع موحد لقانون انتخابي فإن من واجب الحكومة الاسراع في ارسال مشروع قانون جديد للانتخاب يسلك طريقه الى المجلس النيابي وإلا فإن الفشل في التوصل لهذا القانون سيضع البلد في مرحلة حرجة تزيد من أعباء المرحلة ولا تعزز عملية المواجهة للخطريين التكفيري والصهيوني”.

وأخيرا، تقدم حمدان باسم الرئيس نبيه بري وحركة “أمل” بالتعازي لذوي الفقيد آل علوش وعموم أهالي هونين.