إغتيال الرئيس الحريري إعلان بمنع قيام دولة واستقرار في المنطقة

بقلم: د. علي لاغا

يقولون إذا جهلت الاسباب فانتظر النتائج، وانطلاقا من هذه القاعدة فإنه يكفي لأي مفكر وحائر في تفسير ظاهرة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، أو من يهتم في وضع تفسير لما هو حاصل في المنطقة كلها من طنجا الى جاكرتا ومن المحيط الى الخليج، ان يضع أمامه صورة للبنان قبل الحريري وثانية حتى اغتياله ثم خارطة لواقع مضطرب التناحر في دول المحيط.

عندها وبعد مزيدٍ من التأمل والتحليل والاستنتاج ستبدو له المحصلة التالية:

– قبل الرئيس الحريري ليس مبالغاً فيه القول ان الوحوش كانت تتأفف من التجوال في شارع الحمراء، السوق المميز في بيروت ولبنان، أما في وسط المدينة وبالذات ساحة البرج فهي أكوام من الدمار والفنادق حوّلتها قذائف المدفعية والصواريخ إلى أشلاء تقشعر الابدان من رؤيتها، ومداخل ومخارج العاصمة فهي طرق ليست بعيدة عن تلك التي نراها في الأرياف التي تقرر ان تكون متخلّفة، انك تحتاج الى ساعات للدخول او الخروج من بيروت، عدا عن ساعتي انتظار على الأقل عند نفق نهر الكلب إذا كنت آتيا من الشمال وكذا الحال لبقية المداخل من الجنوب أو الجبل.

وأما مصايف الجبل التي كانت مقصداً للسياح والمصطافين بمن فيهم الامراء والملوك فإنها تحولت الى قصور مدمّرة ومباني يحسبها من يراها آثار قديمة أتى عليها الزلزال. هذه عينة من حال لبنان قبل الشهيد الحريري.

– والمشهد من رئاسة الحريري في أوائل التسعينيات من القرن الماضي حتى استشهاده في 14 شباط 2005 تغيّرت الصورة من الدمار الى الإعمار، وأضحت بيروت كأجمل مدن حوض البحر المتوسط ومن يدخل إليها لا يعرف إلا من الصور السابقة كيف كانت، وعمَّ الإعمار كل مدن وقرى لبنان وتوسّعت الطرق، وشمخت الحواضر العلمية مرفودة بـ 35000 متخصص من شباب لبنان كان قد منحهم فرصة التعليم قبل وصوله الى الحكم، تحسنت الأحوال وكبرت الأحلام بدولة فتية وعيش كريم.

وسط ذلك الجو العابق برائحة العطر والبخور والآمال والأحلام والمصالحات ولملمة شمل المجتمع اللبناني وتطلع المحيط إلى ما يحصل في لبنان من نهضة يصعُب تصوّرها بهذه السرعة في بضع سنوات، تبدأ إرهاصات القضاء على مشروع النهضة والعيش بدون تدمير الذات، وعندما استعصى الأمر على الذين يريدون إبقاء المنطقة بكاملها في الحال الذي تعيشه اليوم بالحد من ظاهرة الرئيس الحريري الحضارية التي عنوانها الكلمة والكتاب والقلم وثمرتها الجمال والعمران والتخطيط والتنفيذ بسرعة فاقت التصور تم تفجير موكبه كحل جذري ونهائي لتبديد مفاعيل هذه الظاهرة.

وبعد الحريري: ببساطة إن من ينظر الى وضع المنطقة والدمار الذي حلَّ في أعرق العواصم الحضارية يفهم ان كرة اللهب التي احدثها انفجار بيروت في 14 شباط 2005 مازالت تكبر وتكبر وتتمدّد الى ان اصبح دمار لبنان نموذجاً مصغراً لما يحصل في دول أخرى.

وهكذا يمكن برؤية وتحليل النتائج اليوم في 14 شباط 2017 يصل المحللون الى انه في ذلك اليوم تم إيقاف جذوة الحضارة والنهوض وبدأ الإعداد لتعميم الخطة حتى وصل الأمر الى تشويه القيم وتفكيك البنى الاجتماعية وتحويل الحواضر والعواصم الى ما يشبه آثار عاد وثمود.

إن الرابع عشر من شباط كان كرة تتدحرج وتكبر ومن يومها انقطع الأمل والحلم.