تأتي الذكرى الثانية عشرة لاستشهاد الرئيس رفيق الحريري ولبنان تعصف به الأزمات السياسية والاقتصادية والأمنية، وما يجري في سوريا والمنطقة العربية، والأعمال الإرهابية التي تُشعِل الفتن.

في هذه الذكرى الأليمة نستذكر الرئيس الشهيد رفيق الحريري ومواقفه الجريئة، واهتماماته منذ توليه المسؤولية آنذاك، بإعادة الاستقرار الأمني والازدهار الاقتصادي، وإنجازاته العمرانية، حينها أعاد لبنان على خريطة العالم العربي والدولي.

الشهيد رفيق الحريري كان حالة فريدة على صعيد الوطن والعالم، لن تتكرّر. لقد فرض احترام العالم لدور لبنان العظيم في الشرق والغرب. رجل دولة من الطراز الأوّل. ملأ الوطن بالأمان والطمأنينة. باغتياله.. اغتالوا الأمل والرجاء.

واليوم بعد نجاح الرئيس سعد الحريري بتشكيل حكومة الوحدة الوطنية، الجامعة لكل مكوّنات الوطن والقوى السياسية الفاعلة، نرى أنّها مناسبة مهمة لتحقيق الأمنيات التي كان الشهيد يؤمن بها، ولاستكمال مسيرته في بناء الدولة، من الإصلاح السياسي والاقتصادي والعمراني، في ظل الأجواء السائدة من التفاهم على كل ما يخدم مصلحة لبنان العليا.

النائب السابق بهاء الدين عيتاني