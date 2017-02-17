الحريري في مستهل جلسة مجلس الوزراء: لصون العلاقة مع الدول الشقيقة

رأس رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري في السراي الحكومي اجتماعاً لمجلس الوزراء حضره الوزراء الذين غاب منهم ملحم الرياشي، طلال ارسلان، غازي زعيتر، بيار رفول، جان اوغاسابيان ويعقوب الصراف ويبحث المجلس في جدول اعمال مؤلف من 46 بندا كما يستكمل بحث مشروع الموازنة.

في مستهل الجلسة تحدث الرئيس الحريري فقال: “كما قلت في خطابي في ذكرى استشهاد الرئيس رفيق الحريري إن ما يحمي لبنان هو الإجماع الذي نعيشه والإلتفاف الذي نشهده حول الدولة ومؤسساتها. كما أن حصانة لبنان تصونها علاقاته الممتازة بالعالم العربي وعلى رأسه المملكة العربية السعودية التي قال عنها فخامة الرئيس العماد ميشال عون وعن حق، أنها تقود المواجهة مع الإرهاب والتطرف”.

وأكد “وجوب صون العلاقة المميزة مع الدول الشقيقة، خصوصاً مع دول الخليج العربي ومن بينها الإمارات العربية المتحدة التي تحتضن عشرات الآلاف من اللبنانيين وترعى مصالحهم. وحماية لبنان واللبنانيين من المخاطر الخارجية تأتي أيضا من السياسة التي ينتهجها فخامة الرئيس والحكومة القائمة على احترام المواثيق والقرارات الدولية وعلى رأسها القرار 1701”.

وتابع: “سياستنا بالاتفاق مع فخامة الرئيس هي اقامة شبكة أمان قائمة على هذين المبدئين وانفتاحنا على عواصم القرار في أوروبا والولايات المتحدة وروسيا والصين وغيرها. كل هذه العلاقات العربية والعالمية واحترام القرارات الدولية، نضعها في خدمة استعادة الثقة التي هي عنوان الحكومة، لأن لبنان بحاجة لمساعدة جميع اشقائه وأصدقائه في العالم لمواجهة الأزمات وللنهوض باقتصاده وبناه التحتية واطلاق المشاريع الجديدة التي توفر فرص العمل للشباب والشابات بشكل خاص”.

وشدد الحريري على الجميع أن يتعاونوا مع الدولة ومع الرئيس والحكومة لكي تبقى هذه السياسة ناجحة في حماية لبنان من كل المخاطر المحتملة وللنهوض باقتصاده وتلبية حاجات الناس.