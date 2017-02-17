الرياشي: قانون الانتخاب على الأبواب ليعيد انبثاق السلطة كما يجب

لفت وزير الإعلام ملحم الرياشي إلى أن “قانون الانتخاب على الأبواب ليعيد انبثاق السلطة كما يجب ويعيد تمثيل الصحيح وعلى الأرجح سيولد قريباً”، مشيراً إلى أنه “ثمة جهد كبير من رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة سعد الحريري للوصول الى قانون جديد”.

وفي تصريح له، أشار الرياشي إلى أنه “منذ تسلمي حقيبة الإعلام أعيش هواجس العاملين في تلفزيون لبنان”، مؤكداً “أننا سنكون يداً واحدة كي يتميز هذا التلفزيون لأننا بتنا في زمن نحتاج فيه أن يتميز، ومن هذه اللحظة ممنوع الاختلاف في تلفزيون لبنان بهدف تطويره وبناء صورة افضل عن لبنان”.

واعتبر أن “الاعلام في هذا البلد هو رسالة أكبر من البلد والمساس فيه مساس في القيم والديمقراطية”.