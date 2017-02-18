ماذا قال اهالي العسكريين المخطوفين عن “المكافأة”

أوردت قناة “الجديد” تقريراً حمل عنوان: “أهالي العسكريين المخطوفين يتأملون خيراً من المكافأة المالية”، وجاء في التقرير التالي: “تأتي متأخراً خير من لا تأتي أبداً.. هكذا كان ردّ فعل أهالي العسكريين اللبنانيين المخطوفين لدى داعش فور سماع نبأ إعلان مجلس الوزراء مكافأة بقيمة 250 ألف دولار أميركي لمن يقدّم معلومات جديدة قضية أبنائهم”.
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