فرنجية يلتقي الصلح في بنشعي

استقبل رئيس تيار “المردة” النائب سليمان فرنجية، في دارته في بنشعي، نائبة رئيس مؤسسة الوليد بن طلال الانسانية الوزيرة السابقة ليلى الصلح حمادة، وعقد اجتماع شارك فيه النائب اسطفان الدويهي، الوزير السابق روني عريجي، عضو المكتب السياسي في “المردة” فيرا يمين، رئيس بلدية زغرتا- اهدن الدكتور سيزار باسيم، نائب رئيس البلدية المهندس غسان طيون وعبد السلام ماريني. وتخللت اللقاء جولة أفق حول أهم المستجدات المحلية والسياسية.