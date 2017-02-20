أهم إتصال للحريري..فما هو؟

في تطوّر بارز على صعيد علاقة رئيس الحكومة سعد الحريري بالسعوديّة، أعلن في وقتٍ متأخر من ليل أمس عن اتصال هاتفي بين الحريري وولي ولي العهد السعودي.

وكالة الأنباء السعوديّة أوضحت أنّه “جرى اتصال هاتفي اليوم بين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، ودولة رئيس مجلس الوزراء اللبناني سعد الحريري.

وتم خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، ومستجدات الأوضاع في المنطقة”.

ويعتبر هذا الاتصال، وهو الأول على هذا المستوى منذ تولّي الحريري رئاسة الحكومة، مهمّا جدّاً وقد يكون مؤشّراً لزيارة قريبة يقوم بها الحريري إلى المملكة العربيّة السعوديّة.

الحدث نيوز