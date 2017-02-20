حمادة: البحث عن قانون جديد قائم ومستمر

أوضح وزير التربية والتعليم العالي مروان حمادة أنّه لا يشاطر وزير الخارجية جبران باسيل الرأي بـ”أنّنا بلغنا الخط الأحمر في موضوع الإنتخابات النيابية لأنّه حتى ولو وقّع رئيس الحكومة سعد الحريري على مشروع المرسوم الموقّع من وزير الداخلية نهاد المشنوق فهذا لا يعني صداماً مع الرئيس ميشال عون لأنّ التوافق على البحث عن قانون جديد قائم ومستمر والمحاولات لم تتوقف والإتصالات مستمرة”.

وفي حديث إلى إذاعة “صوت لبنان” (93.3) أشار حمادة إلى أنّ “وزير العدل سليم جريصاتي يقول إن 21 شباط هي مهلة حثّ وليست مهلة إسقاط وأنا أوافقه الرأي لكنّنا نسير نحو الإسقاط يوماً بعد يوم وإنّ آذار هو شهر الإسقاط لذلك علينا أن نتغلب على هذا الأمر بإيجاد القانون الجديد ومناقشته في المجلس حيث تتعدل المهل ونخرج من تلك الأزمة التي لا يجوز أن تتفاقم”.

واعتبر حمادة أنّ “الأزمة الأكبر هي أزمة الموازنة لأنّها ليست جانباً سياسياً أو بحثاً عن مقاعد إنّما أرقام حقيقية تفرض الإنتباه إلى الوضع الإجتماعي وعدم اللّعب بالحقوق العائدة للإدارات والجيش والمعلّمين وغيرهم من خلال سلسلة الرتب والرواتب علماً أنّ السلسلة تحتاج إلى إيرادات معقولة متوازنة لا تكسر ظهر الإقتصاد اللبناني فالعملية عملية جراحية دقيقة جداً لأنّ لبنان لا يستطيع أن يسقط تصنيفه وأن يسمح بفجوة بين الإيرادات والصرف”.

ودعا حماده الأساتذة إلى “الهدوء وعدم الضغط وكذلك المسؤولين إلى التّخفيف من التصاريح التي تضع لبنان في وضع حرج جداً لتبقى الجبهات هادئة”.

وذكّر حمادة بكلام الرئيسين أمين الجميل وميشال سليمان لجهة “طلب الحياد وإعلان بعبدا لأنّ الخروج عن هذا الخيار سيجلب لنا طوفاناً إقليميا”.