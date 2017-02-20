عاصفة الفراغ تتقدّم… لكن المخارج ممكنة؟!

على طريقة «الحرب بالنظارات سهلة» اكتشفت أطراف التسوية السياسية أن إعلان النيّات لا يكفي وحده لإنتاج توافقات سياسية، على تركات ثقيلة في البلد، ترتبت إما على خلافات أو تناحرات، أو افتراقات، من وجهة أن الصرف على الطريقة الاثني عشرية افضل من اللاصرف ما دامت الميزانية من غير الممكن إقرارها، «فالكحل أفضل من العمى»، وأن التمديد للمجلس النيابي غير ممكن ما دامت التقارير تتحدث عن ان الوضع الامني لا يسمح باجراء الانتخابات وبالتالي، ليس أمام النائب الحالي والوزير السابق، وأستاذ القانون الدستوري، إلا ان يتقدّم باقتراح او مشروع قانون في التمديد للمجلس خشية الفراغ.

وعلى مدى السنوات الـ12 التي تلت اغتيال الرئيس رفيق الحريري، سواء بعناوينها الإقليمية وقراراتها الدولية (الانسحاب السوري 2005، حرب 2006 بما لها وما عليها) أو المحلية (التوترات الداخلية، الوزارات المتعاقبة، أحداث أيار 2008 واتفاق الدوحة) أثبتت الطبقة السياسية إخفاقات لا تحتاج إلى أدلة على فظاعتها، واستهتاراتها الدستورية، وضحالة الانتماء الوطني لديها (وأيضاً بعناوين اقليمية ومحلية من النزوح السوري والخضوع للمفوض السامي لشؤون اللاجئين إلى التمديد المتتالي للمجلس النيابي، والعبث بالارادة الشعبية، ولو على مستوى الظاهر والشكل)… أو بالفراغ الرئاسي الذي كاد يقترب من نهاية عام ثالث، لو لم تحدث «معجزة» لإنجاز الاستحقاق الرئاسي وملء الفراغ، بانتخاب خصم عنيد لقوى 14 آذار، هو الجنرال اللبناني ميشال عون بصفته مؤسس تيّار سياسي عريض ويرأس كتلة نيابية مرموقة (هي الثانية في المجلس النيابي بعد كتلة المستقبل، ولديه تمثيل في الوزارة والادارة ومؤسسات الدولة).

على مدى ما ينقص قليلاً عن أربعة أشهر من أصل 72 شهراً الولاية الرئاسية الكاملة، حرص الفريق الثاني بالتسوية الرئيس سعد الحريري (وهو يرأس أكبر كتلة برلمانية، هي الأولى في المجلس النيابي، ولديه تمثيل دائم في كل حكومات ما بعد الطائف، وفي الإدارة ومؤسسات الدولة، ولديه تيار عريض يدعى تيار المستقبل) حرص الرجل على إعلان ان لا عودة للانقسام السياسي على مستوى السلطة، وأن التفاهم كامل مع الرئيس عون، وأن «حكومة استعادة الثقة» التي يرأسها ماضية في وضع بيانها الوزاري موضع التنفيذ، من أجل حلحلة الأمور الحياتية للمواطنين، من ماء وكهرباء وأنترنت وفرص عمل للشباب… إلخ.

كان قانون الانتخاب، وإجراء الانتخابات النيابية في موعدها في صلب وعود البيان الوزاري، الذي ذهب الى المجلس النيابي بسرعة قياسية لنيل الثقة.

وبالفعل، تشكّلت اللجنة الرباعية من الفريق الشيعي (أمل – حزب الله) عضوان، والتيار العوني عضو، وكتلة المستقبل عضو أيضاً.

وانطلقت اللجنة في عملها، لتتوصل إلى صيغة عرفت باسم صيغة «جبران باسيل» ما لبثت ان سقطت من دون أسف عليها، وبدا أن لا أحد يتبناها أو يدافع عنها، لتبقى بذرتها قائمة في فكرة القانون المختلط، الذي تتبناه وتدافع عنه «القوات اللبنانية».

في آخر المعلومات، انه وعلى هامش، بدء الجلسة رقم 3 أو أربعة لمناقشة أرقام الموازنة العائدة لعام 2017 بعد ظهر الجمعة الماضي، وعلى الواقف، تداول الثلاثة: الرئيس الحريري والوزيران جبران باسيل وعلي حسن خليل، بالعمل الجاري من أجل إنجاز قانون الانتخاب، وإحالته إلى المجلس النيابي بعد مناقشته في مجلس الوزراء، ليخرج منها ليس على صورة اقتراح قانون، بل مشروع قانون، وبمرسوم أيضاً.

ولم يقف الأمر عند هذا الحد، بل استدعى الرئيس الحريري إلى السراي الكبير وزير الداخلية في حكومة ميقاتي العميد مروان شربل، الذي أثبت جدارة في مقاربة الارقام والحسابات، والصيغ والتوقعات، ليستوضح منه الصيغة التي أعدها بدوائرها الـ13، وعلى أساس النسبية، بما يوفر تمثيلاً لكل القوى، سواء الأكثريات في الطوائف أو الأقليات.

وفي المعلومات أن الصيغة إذا ما اعتمدت وفق ما أكده الوزير شربل فإنها لن تنقص من عدد كتلة المستقبل، بل ربما تزيدها أو تغيّر معدلات الأصوات وتوزعها بين الاحزاب المتنافسة على خوض الانتخابات.

في أي حال، تعبّر حركة الرئيس الحريري عن صفاء نية لجهة إنجاز قانون جديد للانتخابات.

في هذا الوقت، نفد صبر وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق، فوقع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة على أساس القانون رقم 25 المعروف بقانون الستين، الذي يلقى معارضة صادمة لدى الكتل النيابية وأحزابها، وإن لم يكن على مستوى الاقتناع فأقله على مستوى النيّات.

والعبرة من توقيع المرسوم، هو أن الوزير الذي سبق وكاشف الرئيس عون برغبته تلك، ولاقى معارضة، قذف الكرة إلى ملعب بعبدا، وإن كان الممر الإجباري للمرسوم هو في السراي الكبير، قبل التوقيع عليه وبعد هذا التوقيع.

هل يحتفظ الرئيس الحريري بالمرسوم، ولا يوقعه، وحجته أن حكومته تعهدت بقانون انتخاب جديد، وأن المسؤولية السياسية يمكنه أن يتحملها مع رئيس الجمهورية عن عدم الالتزام بالمهل القانونية، أو الدستورية أم يقذف الكرة بدوره إلى بعبدا، فيتحملها الرئيس عون وحده، مسجلاً ربما مخالفة بعدم احترام القوانين أو المهل أو ربما خلاف ذلك؟

وتقدير الموقف يعود الى رجال القانون وخبراء الدستور، لكن الثابت أن مخارج ممكنة لكل شيء في هذا البلد… وثمة سؤال يتعلق بأن الفراغ في المجلس النيابي ليس دستوريا، هل كان الفراغ في الرئاسة الأولى دستورياً، ما دام الدستور يتحدث عن حق للرئيس وبقرار من مجلس الوزراء بحل المجلس النيابي.

لبنان بانتظار عاصفة مقبلة، ولا قانون انتخابات أو حتى انتخابات قبل جلاء العاصفة؟!