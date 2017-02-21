بري من طهران:إشعال الحرب في الشرق الأوسط يبدأ من فلسطين وينتهي بها

اعلن رئيس مجلس النواب نبيه بري، في كلمة القاها خلال إفتتاح مؤتمر “دعم الإنتفاضة الفلسطينية” في طهران، “ان هذا المؤتمر مناسبة لتشديد الشكر للجمهورية الاسلامية الايرانية على دعم لبنان ومساعدته في مواجهة الإحتلال الإسرائيلي واستمرار التعاضد مع الجيش والشعب والمقاومة حتى استمرار تحرير أرضنا وإجبار إسرائيل على الإلتزام بالقرار 1701”.

وقال: “يجب أن نقتنع بأن أحدا في إسرائيل لا يريد حلا سياسيا، والممارسات الإحتلالية اليومية تؤشر وتؤكد على ذلك، ونقل السفارة الأميركية من تل أبيب إلى القدس أمر يشجع إسرائيل على المزيد من القرارات الإستباقية”.

ودعا بري إلى “إستعداد عربي – إسلامي لرد يتمثل بإغلاق السفارات في واشنطن، إذ ان سفاراتنا لا تفعل شيئا هناك سوى تلقي الأوامر الأميركية”، معتبرا “ان الوحدة الفلسطينية تتطلب تنازلات من جمبع الفصائل”.

وقال: “آن الاوان لنبعث الروح في قراراتنا وتوصياتنا ولنوقف المجاملات وحرق الوقت. آن لنا أن نجتمع ونحقق العدالة للفلسطينيين، فعلى القاصي والداني أن يعلم أن إشعال الحرب في الشرق الأوسط يبدأ من فلسطين وينتهي بها”.

وتوجه الرئيس بري “بتحية التقدير والإحترام لدور إيران من أجل فلسطين وشعبها، الأمر الذي يكلفها الأثمان العالية في سبيل رد الظلم”، مشيرا الى انهم “يستهدفون طهران اليوم لدعمها فلسطين ونقطة على السطر”.