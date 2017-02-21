تصريح خطير…”حزب الله” و”ايران” خارج سوريا قريبا!!

قال نائب وزير الخارجية الروسي أوليغ سيرومولوتوف خلال حوار أجرته معه صحيفة اسرائيلية أنه متأكد من أن قوات حزب الله والقوات الإيرانية التي تقاتل إلى جانب القوات السورية الحكومية سوف تغادر الأراضي السورية فور انتهاء الحرب في سوريا.

ويزور الدبلوماسي الروسي إسرائيل للبحث في مسائل مكافحة الإرهاب.

وكانت اسرائيل قد عبرت مرارا عن رفضها لوجود قوات حزب الله والقوات الإيرانية في سوريا.

وقال سيرومولوتوف: “قامت الحكومة السورية بطلب المساعدة من حكومة إيران ومن حزب الله، وفور انتهاء الحرب سيغادرون مع كل مجموعاتهم المسلحة”.

وأضاف: “أنا أتفهم قلق اسرائيل من وجود قوات حزب الله وقوات الحرس الثوري الإيراني في سوريا، أفهم أنكم متخوفون من أن هذه القوات ستبقى في سوريا بعد انتهاء الحرب”.

ولم يتطرق الديبلوماسي الروسي ما اذا كانت قوات بلاده ستبقى في سوريا أم أنها ستغادر فور انتهاء الحرب السورية.

روسيا اليوم