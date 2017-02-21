«تكتل التغيير والإصلاح» يتضامن مع عون بعدم توقيع مرسوم الهيئات الناخبة

اكد «تكتل التغيير والإصلاح» رفض قانون الستين والتمديد والمطلوب موازنة إصلاحية تضبط الانفاق والسلسلة وايراداتها موجودة في الهيئة العامة .

عقد التكتل اجتماعه الأسبوعي في الرابية، ناقش خلاله الاوضاع العامة، وتحدث بعده امين سر التكتل النائب إبراهيم كنعان قفال:«وصلنا الى ما يحكى عن مهل واردة في قانون الانتخاب، وفخامة الرئيس العماد ميشال عون، المؤتمن على الدستور، اخذ موقفاً ينسجم مع قسمه والدستور الذي هو حريص عليه وحارس له، وهو ان قانون الانتخاب الحالي غير ميثاقي ولا يتفق مع الدستور، باعتراف كل الأطراف السياسية».

أضاف: «نحن امام حالة غير دستورية استمرت على مدى 27 سنة، فهل على الرئيس ان يقبل بهذا الواقع ويخالف قسمه بحجة ان هناك مرسوماً لدعوة الهيئات ينطلق من القانون العقيم، ام على الرئيس ان يحث القوى السياسية بأن تقوم بواجبها باحترام الدستور والشراكة التي عبر عنها الطائف»؟.

وأكد كنعان باسم التكتل «الحرص حتى اللحظة الأخيرة على اتفاق الطائف، بمقدار الحرص على قانون انتخاب جديد»، وقال: «إن من يأخذنا الى أمر واقع مشابه للذي نعيشه اليوم، هو من يتخلى عن الطائف والدستور والميثاق والشراكة، لا نحن والرئيس».

اضاف: «أيد التكتل بشكل قاطع وحاسم موقف الرئيس ودعا الكتل السياسية الى تحمل المسؤولية في ما يخص قانون الانتخاب، وأن يكون النقاش بهدف الوصول الى حل، لا لتقاذف التهم، وتحميل المسؤولية التي هي على الجميع، لا سيما من يرفض أي طرح غير الطرح الذي ينادي به هو، يريد في الواقع الإبقاء على الستين، وكرر التكتل في هذا السياق رفض الستين والتمديد، معتبراً ان اي انتخابات على أساس الستين هي التمديد بحد ذاته، لأن التمديد ليس شكلياً او تقنياً، بل لحالة اللاديموقراطية والخروج عن الدستور والميثاق، وهو ما نسعى لمنعه اليوم بكل نقاش جدي وديموقراطي».

وعن الموازنة، قال كنعان: «كرر التكتل انه مع إقرار موازنة إصلاحية وشفافة وواضحة وتضبط الانفاق،

واعتبر أن «العودة الى الوراء لناحية إعادة ادراج واحالة الموازنة لتمر بمسار طويل ليست بمصلحة المطالبين بها».