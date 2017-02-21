جعجع للوبان: الأسد من أكبر الإرهابيين

تطرّق رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع، بعد لقائه المرشحة للرئاسية الفرنسية وزعيمة “الجبهة الوطنية” مارين لوبين، إلى الشأن الإقليمي فقال: “أخذت وقتي لكي أشرح للوبان الصورة التي تصل إلى الغرب بطريقة غير واضحة، ووضّحت أنّنا جميعاً ضدّ الإرهاب وألّا دين للإرهاب، وبهذا المقياس فإن الرئيس السوري بشار الأسد من أكبر الإرهابيين في سوريا والمنطقة”.

وشدّد على أنّه “لا يمكن أن ننسى الأعمال العسكرية التي قام بها على مدى عشرات السنوات، ولا يمكن أن ننسى الأعمال الإرهابية التي قام بها الأسد إنْ على صعيد ثورة الأرز، خصوصاً في ظلّ التحقيقات والمحاكمات التي تدل على أنّ النظام السوري له يد بها، ولا يمكن بأيّ شكل من الأشكال بقاؤه في سوريا، فلا للإسلاميين ولا لبشار الأسد، وقد توقفنا مطوّلاً عند هذه النقطة بطريقة واضحة وعلى مدى طويل من الوقت”.

وعن موضوع الذي تطرق له البعض عن حماية الأقليات وحماية المسيحيين، قال: “لم نتطرق له في الإجتماع لأنّه ليس موضوعاً وارداً وليس بمشكلة بالوقت الحاضر”. كما تطرّق جعجع مع لوبان إلى العلاقات اللبنانية – الفرنسية مؤكّداً العمل لأن تكون أفضل وأفضل في المستقبل.