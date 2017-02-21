خليل: المساس بالإستقرار الأمني في كسروان الفتوح خط أحمر

أبدى عضو “تكتل التغيير والإصلاح” النائب الدكتور يوسف خليل في تصريح اليوم قلقه “من تفاقم الإشكالات المتكررة التي تندرج في إطار الفلتان الأمني في كسروان والتي باتت تهدد حياة المواطنين وأمنهم”، داعيا القوى الأمنية إلى “اتخاذ إجراءات جدية وفورية لضبط الأمن والتعاطي بحزم مع الخارجين عن القانون، وإلقاء القبض على كل من تسول له نفسه زعزعة الأمن والإستقرار في القضاء”.

واعتبر أن “المساس بالإستقرار الأمني في كسروان الفتوح خط أحمر ومن غير المسموح تجاوزه”، مؤكدا ثقته “بالأجهزةالأمنية وقدرتها على حفظ أمن الوطن وحمايته”.